Mara Venier si taglia i capelli da sola, ma il risultato è… Lo dice lei: “Non so cosa avrò fatto”

Da quando è iniziato l’isolamento dovuto all’emergenza sanitaria, Mara Venier è ancora più attiva su Instagram. E anche suo marito, Nicola Carraro, che prende spesso in giro la signora della domenica rivelando i suoi outfit casalinghi che più casalinghi non si può. Ma è anche per questo che il pubblico ama la ‘zia Mara’: per la sua genuinità oltre che simpatia e talento.

Tornata da poco al timone di Domenica In, la Venier è una che non si fa problemi a dire che è ingrassata in quarantena. A forza di cucinare e mangiare, la presentatrice avrebbe messo su 8 chili: “Ho un terrazzo, cammino lì ma poco, non faccio altro che cucinare e mangiare! Rispetto regole e misure, ed è giusto così. Ho preso 8 chili, non faccio altro che cucinare”, ha confessato recentemente in radio. (Continua dopo la foto)

























Nelle ultime Storie di Instagram, invece, è arrivata un’altra confessione. Come tutti sanno, parrucchieri e centri estetici sono ancora chiusi e così, seguendo l’adagio ‘chi fa da sé fa per tre’, Mara Venier si è tagliata i capelli da sola. Ma il risultato non la convince per niente, come spiega nei filmati. La presentatrice è nella sua cucina e si mostra con la sua chioma bionda raccolta disordinatamente da un mollettone. (Continua dopo la foto)















“Stamattina ho dato un taglio ai capelli, boh… Tutto davanti, la scalatura, ho tagliato il dietro, non so cosa avrò fatto”, racconta Mara Venier che, come detto e come si capisce dalla sua espressione, non sembra molto soddisfatta del taglio realizzato. In realtà il cambiamento è poco evidente. Probabilmente nella prossima puntata di Domenica In vedremo meglio se la nuova pettinatura è davvero riuscita. (Continua dopo le foto)













A sentir lei non è riuscita per niente: : “Mamma mia ragazzi… Vabbè”, dice ancora nel video mentre si mette una mano tra i capelli e saluta perplessa i suoi follower. E, giusto appunto, torna a dedicarsi a una delle sue attività da casalinga preferite: cucinare. Anche se, confessa, dovrebbe mettersi a dieta visti i chiletti accumulati in questo periodo.

Elettra Lamborghini, dopo le abbuffate in quarantena ha detto basta. E ora mostra con orgoglio il fisico scolpito