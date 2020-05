Elettra Lamborghini, bentornati addominali. La cantante ed ereditiera continua a raccontare la sua quarantena su Instagram e oggi ha condiviso con i suoi tanti follower una ‘foto notizia’ grandiosa: gli effetti della dieta e dell’allenamento iniziano a vedersi. Sì, proprio lei che all’inizio dell’isolamento si era data liberamente ai piaceri della tavola, combattendo lo stress con il cibo.

Più volte, sfogandosi tra le Storie, si era detta preoccupata per questa situazione del mangiare che sembrava esserle sfuggita di mano. Al punto che qualche settimana fa Elettra, come sempre incontenibile, confessava che avrebbe voluto mettere una foto nuova ma "sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah", aveva scritto nella didascalia dello scatto di qualche tempo prima.

























Beh, il periodo del mangiare a più non posso e dei cookies banana e cocco che preparava con le sue mani sono finiti. Nelle ultime settimane la cantante bolognese che ha fatto impazzire l'Ariston all'ultimo Festival di Sanremo ha deciso di darsi una regolata, facendo attività fisica nella palestra tecnologica di casa sua e mangiando solo piatti light.















E se il più delle volte si era ripresa solo in primo piano per raccontare su Instagram le sue giornate, ora Elettra Lamborghini è così fiera dei risultati raggiunti da tornare a mostrarsi a figura intera. Lo scopo, come detto, era rivelare a tutti gli effetti della dieta e del movimento. Nella didascalia ha precisato non solo di essere molto orgogliosa del risultato raggiunto ma che anche il fidanzato Afrojack ha perso oltre 6 chili grazie alla sua cucina leggera.













E così eccola con indosso un completo sportivo con leggings aderentissimi a vita alta e top crop scollato. Nelle Storie Elettra abbassa anche leggermente i pantaloni per mettere in mostra gli addominali scolpiti ‘tornati’ dopo aver buttato giù quei chiletti accumulati da Sanremo in poi. Ora la cantante ed ereditiera vanta una silhouette definita e snella.

