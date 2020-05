“Addio!”. Maddalena Corvaglia, una perdita devastante. “Ovunque tu sia…”

“Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire … speciale?” Io e Marley. Credo che questo film abbia fatto piangere tutti, anche i più impavidi. Vero? Ciao Saphi! Ovunque tu sia adesso amore mio, STAI ATTENTA AI CARLINI! In questi mini video vi presento Stanlio ed Ollio. Franco e Ciccio. Il diavoletto e l’acqua Santa”.

Con queste parole Maddalena Corvaglia, ex velina di "Striscia la notizia" ha detto addio al suo amico a quattro zampe. Saphi viveva da tempo con lei: la showgirl e la sua cagnolina erano praticamente inseparabili.

























"Un bastone marcio per lui è sufficiente. – per ricordare il suo cane, Maddalena Corvaglia ha scritto riprendendo il monologo del film 'Io e Marley' – A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso?", si legge ancora nel post pubblicato sul suo account Instagram.















La 40enne, che lo scorso anno è tornata a vivere in Italia con il suo compagno, l'agente immobiliare di Milano Alessandro Viani, ha voluto omaggiare la sua Saphi pubblicando una serie di fotografie della sua compagna a quattro zampe. Maddalena posa insieme a Saphi e al carlino, altro componente della famiglia Corvaglia. E ancora alcuni video in cui i due cani giocano insieme sul lettone e il carlino lecca affettuosamente Saphi.











“In questi mini video vi presento Stanlio e Olio, Franco e Ciccio. Il diavolo e l’acqua santa”, ha scritto l’ex velina di Striscia la notizia mostrando alcuni video di Stella, il piccolo carlino e la dolce Saphi. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post, i fan si sono voluti unire al suo dolore.

