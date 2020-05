Capelli biondi, occhi azzurri: una vera bambolina. Per celebrare il suo compleanno la super star italiana ha deciso di regalare ai follower alcune immagini di quando era una bambina. Una bimba bellissima che oggi è una delle donne più famose al mondo. Avete capito di chi si tratta? “È il mio 33esimo compleanno oggi e io mi sento felice e serena come non mi sono mai sentita in tanti anni – scrive – Mi sento benedetta per essere circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dagli amici e da voi, la mia comunità virtuale che non mi fate mai sentire sola.

Tutti voi mi fate sentire speciale e amata e queste sono le due cose che mi servono per essere felice. Grazie mille per aver condiviso con me questi anni incredibili. Sono così grata di tutto". Guardate bene le foto, possibile che non abbiate riconosciuto Chiara Ferragni? Esatto, stiamo parlando proprio della mitica blogger.

























Chiara Ferragni ha deciso di celebrare il suo compleanno condividendo con i suoi follower alcune foto inedite di quando era una bambina. Bellissima, con i capelli biondi e gli occhi azzurri e lo sguardo vispo: gli scatti della Ferragni da piccola hanno lasciato senza parole i suoi follower che le hanno fatto tantissimi complimenti, come sempre. La Ferragni ha condiviso una carrellata di foto di quando era bambina, tutte foto scattate nel giorno del suo compleanno.















Ovviamente Chiara Ferragni è cambiata molto ma una cosa non è mai cambiata: la sua bellezza. La moglie di Fedez era bella da bambina ed è bella anche ora che è una donna. "Auguri signorina bella", "Stupenda", "Fantastica", sono alcuni dei commenti che compaiono sotto al post che ha totalizzato più di 800 mila like in poco tempo. E voi che ne dite? Non è stupenda? Tra i commenti spunta anche quello del marito Fedez.











Visualizza questo post su Instagram My whole heart ❤️ #TheFerragnez Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 26 Apr 2020 alle ore 9:42 PDT



Il rapper scrive alla moglie: “Auguri Sandra”. Quest’anno, dopo tanto tempo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, la Ferragni ha dovuto rinunciare a festeggiare il compleanno. Quando tutto questo sarà finito, forse, recupererà. Intanto, in questo periodo Chiara e Fedez si sono distinti per aver lanciato una raccolta fondi che ha permesso la costruzione di un reparto di terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Chiara Ferragni e Fedez inarrestabili. Il gesto dopo la raccolta fondi è un ‘colpo al cuore’