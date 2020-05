In queste lunghe e difficili settimane segnate dall’emergenza sanitaria, Cristina Parodi è stata una delle protagoniste e delle voci che raccontavano la situazione a Bergamo, una delle città più colpite. Su Instagram la giornalista, conduttrice e moglie del sindaco della città Giorgio Gori ha tenuto aggiornati i follower sull’andamento dei contagi e appoggiato le iniziative di beneficenza e solidarietà.

Ha spiegato di provare nostalgia per i figli lontani, elogiato i volontari e le persone in prima linea e a volte si è lasciata andare allo sconforto manifestando tutte le sue preoccupazioni. Ma Cristina Parodi ha anche parlato di come piano piano tutto sta tornando alla normalità. Anche a Bergamo è iniziata la cosiddetta Fase 2 e quando dopo 2 mesi è potuta uscire di casa non ha potuto non condividere sui social la sua gioia.

























In questi giorni, sempre nel rispetto delle regole e delle decisioni prese dal governo, Cristina Parodi si è concessa una passeggiata sui colli attorno alla sua città e si è emozionata a tal punto da scrivere un post su Instagram per la sua città. "Questa mattina sono tornata a camminare sui colli – ha esordito – Non lo facevo da due mesi ed è stato bellissimo".















Cristina Parodi è partita dalle mura della città che sono Patrimonio Unesco, ha proseguito verso via Sudorno e fatto la faticosa scalinata dello Scorlazzone. Una volta arrivata in cima le si è aperto un panorama che non le è certo nuovo, ma rivederlo dopo tanto tempo l'ha commossa: "Infine su in alto mi appare questo panorama che avrò visto già mille volte ma mi emoziona sempre".













“Oggi più del solito – prosegue nel post la giornalista sotto a una foto della vista mozzafiato della città che si è spalancata di fronte ai suoi occhi – perché guardo Bergamo con occhi diversi”. “Vedo una città che per due mesi ha sofferto un atroce dolore e che ora, a poco a poco, sta provando a ricominciare a vivere. Con impegno, sacrificio, determinazione. Con tutta la sua forza e la sua bellezza”, la conclusione del post che ha ricevuto un’infinità di like e di commenti.

