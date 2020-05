“Eccoci”. Bianca Guaccero, l’annuncio esalta i suoi telespettatori: è tutto deciso

Alla fine tutto sta tornando alla normalità. Non tanti ci avrebbero scommesso un paio di mesi fa e invece, scongiurando catastrofi, anche la tv prende il suo naturale ritmo: e trai tanti anche per Detto Fatto! Il 4 maggio è stata una data importante per l’Italia e anche per la tv. L’allentamento delle misure di lockdown hanno portato alle ripresa di numerosi programmi Rai e Mediaset come Vieni da me, Uomini e Donne, nella versione classica, e Mattino 5, con la conduzione a due di Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

In questi giorni si è parlato molto anche del ritorno di Detto Fatto su Rai2 e ora la conferma della ripresa della trasmissione di tutorial è arrivata proprio da Bianca Guaccero sui social. Su Instagram la conduttrice pugliese ha dichiarato: "Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola, perciò anche voi a casa siate clementi".

























Lunedì 11 maggio Detto Fatto tornerà in onda da Milano e Bianca Guaccero sarà di nuovo al timone della trasmissione della seconda rete, ma con qualche cambiamento. Proprio ieri Bianca Guaccero aveva parlato del ritorno in tv con Detto Fatto e questa mattina con un post su Instagram, visibile in fondo all'articolo, la conduttrice ha svelato che la data della ripresa sarà l'11 maggio.















La conduttrice ha postato una foto con i suoi collaboratori in camerino, commentando: "La nostra grande squadra, quel camerino che assiste ogni giorno allo show nello show. Mi mancherete ragazzi, ma cercherò di fare al meglio anche il vostro lavoro". Bianca Guaccero ha svelato che dietro le quinte del programma ci saranno meno persone e per il momento trucco e parrucco saranno assenti.













“Avremo dei cambiamenti, ma saramo sempre noi”, ha confermato la conduttrice di Detto Fatto. Nel suo lungo post su Instagram, Bianca Guaccero ha ammesso: “Ce la metterò tutta per strapparvi qualche sorriso!”. Il pensiero della conduttrice di Detto Fatto è andato poi ai medici e a tutte quelle persone che stanno soffrendo a causa del coronavirus.

