Fabrizio Corona e Nina Moric sembrano essere tornati insieme. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, la coppia avrebbe deciso di riprovarci. Nell’ultimo periodo l’ex re dei paparazzi e la modella si erano riavvicinati ed erano apparsi insieme su Instagram più affiatati che mai anche in occasione del compleanno di lui.

“Dicono che Nina Moric sia innamorata – si legge sul numero del settimanale – Che stia ritrovando serenità ed equilibrio grazie a Fabrizio Corona e Carlos Maria”. Qualche tempo fa la stessa Nina aveva confessato di provare un forte sentimento per l’ex marito: “Ha un bellissimo cuore, non mi ha mai ferito facendomi del male fisico ma nemmeno atroce – aveva detto a Caterina Balivo a Vieni da Me – Nel 2007, Ci siamo lasciati perché non appoggiavo alcuni suoi atteggiamenti lavorativi”. (Continua dopo la foto)

























E poi: “Fabrizio Corona è una delle persone più meravigliose, più buone d’animo che io conosca”. Dopo le voci e gli avvistamenti, qualche giorno fa l’ex re dei paparazzi che, a sorpresa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dedica con tanto di foto inequivocabile. Ha postato una foto del loro matrimonio e scritto su Instagram “Rifarei ogni singola cosa. Grazie per avermi donato la cosa più bella che ho”. (Continua dopo la foto)















Ma a proposito di Instagram, qualche ora fa Nina Moric si è infuriata e non poco. Il figlio, 17 anni, aveva deciso di interagire con i suoi follower ma poi, per colpa degli hater, lei ha preferito interrompere e cancellare la diretta. Tra i tanti complimenti a Carlos c’erano infatti anche dei commenti poco opportuni. Alcuni hanno chiesto dell’autismo, altri dello psicologo. “Ma cosa ti dicono, basta così”, ha detto a un certo punto la modella interrompendo il figlio che era intento a parlare delle sue passioni. (Continua dopo le foto)













Poi, poco dopo, Nina Moric ha pubblicato delle Storie in cui si scaglia contro gli hater e annuncia che una cosa simile non si ripeterà più: “Lui ha un pensiero molto profondo quando si parla di filosofia e di matematica. Sono entrate delle persone, fake sicuramente, e senza un minimo di onorabilità verso il prossimo e nei confronti di un ragazzino di 17 anni che rispondeva con la massima educazione”, ha spiegato. E poi: “Fossi in voi mi vergognerei, che miserabili che siete. Ringrazio le brave persone che hanno partecipato. La diretta è stata cancellata e non ci sarà mai più”.

