“Che pacioccone, qui sorretto da mio padre a spegnere la mia prima candelina…”. Inizia così la didascalia del post che lo ritrae da bambino, nel giorno del suo primo compleanno. Ora quelle candeline sono diventate 41 e, come sottolinea il volto della tv sempre nella caption, “è un compleanno insolito”.

“Lontano dai miei affetti più cari e dalle persone che amo – continua – Sento però forte il vostro affetto e non intendo rattristarmi… pertanto vi lancio l’invito a brindare con me. Stasera alle 21:30 in diretta insieme a voi! Happy Birthday to me…”. Sono passati quasi 50 anni da quello scatto tenerissimo davanti alla torta e in braccio a papà che ha voluto mostrare a tutti i suoi follower. Impossibile riconoscerlo, anche perché adesso “pacioccone” non lo è per niente. (Continua dopo la foto)

























Quel bimbo tanto paffuto e tanto dolce che ha subito ricevuto un’infinità di cuori oltre che di auguri è Enzo Miccio, wedding planner da 20 anni, protagonista di un programma di successo ‘Ma come ti vesti?!’ insieme a Carla Gozzi e secondo classificato dell’ultima edizione di Pechino Express. Con la sua compagna di gioco, la sua assistente Carolina Gianuzzi, il mitico Enzo è arrivato a un passo dalla vittoria. (Continua dopo la foto)















“Non mi piace arrivare secondo – ha raccontato Enzo Miccio al Corriere della Sera – ovviamente volevo vincere e penso che lo avremmo meritato. Nel gioco, come nel lavoro, non mi rilasso mai. Ho affrontato Pechino con lo stesso senso di responsabilità e dovere con cui affronto l’organizzazione di un matrimonio. Quando faccio una cosa la devo fare nel modo migliore possibile, devo essere a posto con la coscienza”. (Continua dopo foto e post)













Questo è un periodo delicatissimo anche per il suo lavoro tra matrimoni annullati o rimandati per l’emergenza sanitaria in corso: “Sono preoccupato, non per me, ma per tutto il settore – ha detto ancora al Corriere – La mia sembra una professione superficiale, ma il settore degli eventi dà da mangiare a tantissime persone e famiglie. Ogni matrimonio coinvolge atelier, pasticcerie, location, catering… un mondo che ora è in grande difficoltà”.

Ilary Blasi, pioggia di critiche per l’ultima foto: “Ti sei rovinata!”