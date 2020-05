Da poco a casa di Francesco Totti e Ilary Blasi c’è una nuova arrivata. Dopo il gatto ‘Donna Paola’ ecco un altro amico a quattro zampe. A Casa Totti è arrivata una capra nana tibetana e la conduttrice, che è già innamorata persa così come la figlia Isabel, le ha dato il benvenuto sui social. Ilary Blasi ha svelato il nuovo membro della famiglia nelle sue Instagram Stories.

“Benvenuta”, ha scritto rivolgendosi alla dolcissima capra nana tibetana di cui però non ha ancora rivelato il nome. Lo spazio certo non manca nella lussuosa villa all’Eur in cui il capitano della Roma e la presentatrice vivono da anni. E pare che sia soprattutto Chanel, secondogenita di Francesco e Ilary, a desiderare la compagnia di tanti amici a quattro zampe: “Se fosse per lei casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria”, ha raccontato Totti. (Continua dopo la foto)

























Negli ultimi giorni Ilary Blasi sembra tornata attiva sui social. Dopo aver ringraziato tutti degli auguri di compleanno, caduto pochi giorni fa, la bella conduttrice è tornata ad aggiornare i suoi fan con Storie e post. Di recente ha deciso di mostrare anche la ricrescita ai follower dimostrando di essere una donna normale. Ha fatto vedere a tutti le condizioni dei suoi capelli, vista la chiusura di parrucchieri e saloni di bellezza da oltre 2 mesi. (Continua dopo la foto)















Sulle punte sono biondissimi e all’attaccatura sono scuri. Insomma, non si piace neanche un po’ e non vede l’ora di dare una sistemata a quel caos. Così Ilary ha chiesto aiuto alla sua parrucchiera Alessia Solidani in attesa di poter tornare da lei e dare una sistemata alla chioma. Ilary, si sa, ha tantissimi ammiratori ma molti non hanno apprezzato il suo ultimo scatto social. (Continua dopo foto e post)











Visualizza questo post su Instagram 4 Maggio….su coraggio?!!!🧐. Grazie @m1chat Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 4 Mag 2020 alle ore 3:46 PDT



“4 Maggio… Su coraggio?!”, ha scritto sotto alla foto in cui si mostra a tre quarti con un top nero e una ciocca di capelli in mano mentre guarda l’obiettivo. Come al solito sotto sono piovuti tanti complimenti alla sua innegabile bellezza, ma anche critiche feroci: “Ti sei rovinata”, “Assomigli sempre più ad un uomo”, “Se non avessi quei canotti saresti la più bella”, hanno commentato alcuni. Da Ilary, per ora, nessuna replica. Tanto ci pensano i fan a difenderla: “Anche a 100 anni sarai irresistibile!”, “Bella. Punto”, “Madre natura”, “Ilary sei pazzesca, ti vogliamo bene!”.

