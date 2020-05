Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più famosi e amati d’Italia. Merito anche delle sue partecipazioni in tv che hanno sicuramente accresciuto la sua popolarità. Tra MasterChef, Cucine da incubo e Antonino Cannavacciuolo Academy, ormai tutti conoscono e adorano chef Antonino. Che come quasi tutti, volti noti e non, ha un profilo Instagram dove si tiene in contatto con i fan e mostra anche il suo quotidiano.

Di recente ha spento 45 candeline e, per festeggiare questo compleanno insolito perché casalingo, ha preparato la pizza con l’aiuto del figlio Andrea. Quello che hanno notato tanti utenti nel filmato? Che ha perso peso. Già, famoso anche per la sua ‘stazza’, oltre che per talento e simpatia, Cannavacciuolo è parso molto dimagrito. “Chef, è un po’ sciupato: che sta succedendo?” e “Chef, e la panza?”, si legge tra i tanti commenti. (Continua dopo la foto)

























Da quanto si legge in rete lo chef ha perso circa 20 chili e più che seguire una dieta ha cambiato stile di vita. Come spiegato qualche tempo fa a Vanity Fair, Cannavacciuolo ora si concede un pranzo leggero (“due broccoletti e un filetto di branzino”) e dopo le 16 non mangia più zuccheri. Ha ridotto i carboidrati e a cena mangia soltanto verdure. Nel tempo libero “faccio una partitella, cammino, vado a fare una corsa. Perché l’attività fisica non ti fa allungare la mano per prendere quel bignè in più”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)















Qualche giorno fa, poi, Antonino Cannavacciuolo è tornato su Instagram per celebrare un altro compleanno. Quello della sua primogenita Elisa, che ha spento 13 candeline. Lo chef ha condiviso sul suo profilo Instagram una bellissima fotografia della sua principessa accanto alla mamma, Cinzia Primatesta, e scritto una bellissima dedica che ha subito scatenato una pioggia di auguri e di complimenti. (Continua dopo foto e post)













“Amore mio, oggi, in questo momento storico così surreale, compi 13 anni. E tenendo in mano la bambina che eri, hai già nell’altra mano la donna che sarai. La confusione di questa età non è altro che la Vita che ti scorre dentro, scava nell’anima e nel corpo e trasforma il bozzolo in farfalla” è la didascalia. Anche in questa foto ai fan non è sfuggito un dettaglio: l’impressionante somiglianza di Elisa al suo papà. E infatti, tra tantissimi messaggi di auguri, si legge: “Tutta suo padre direi”, “Cannavacciuolo con la coda”, “Tanti auguri, è uguale al papà!”, “Mamma mia chef come le assomiglia!” e “Ti somiglia tantissimo”.

