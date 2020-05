Elettra Lamborghini, dopo la casa fa vedere la sua auto. E, come lei, è una vera sorpresa: eccola

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Elettra Lamborghini ha voluto condividere con i suoi tanti fan di Instagram le sue giornate. In isolamento insieme al fidanzato e futuro marito Afrojack, la cantante che abbiamo visto anche all’ultimo Festival di Sanremo ha mostrato su Instagram la sua splendida casa, le sue sessioni di allenamento e i rituali di bellezza.

Si è detta preoccupata per i continui attacchi di fame strappando una risata ai follower e si è fatta vedere anche durante una serata romantica nella stanza cinema della sua enorme dimora. Sempre con il sorriso e l’atteggiamento positivo che da sempre la contraddistingue, Elettra ha registrato un’infinità di Storie in questi giorni per provare a portare anche un po’ di allegria in questo momento delicato. (Continua dopo la foto)

























I fan la adorano perché Elettra, nonostante il cognome ‘famoso’, è “una di loro”. Non ha avuto remore a urlare al mondo che è ingrassata e che da quando i centri estetici sono chiusi ha qualche problemino con la depilazione. Sempre senza filtri e spesso sopra le righe, l’ereditiera è così: un vulcano. E dopo aver fatto vedere a tutti la sua bellissima villa ha mostrato la sua auto. (Continua dopo la foto)















Certo, essendo una Lamborghini viene spontaneo immaginarsi chissà quale macchina extra lusso, ma non è così. Ora che è cominciata la fase 2, Elettra è tornata a uscire: è andata subito a trovare le persone care e i cagnolini e, oltre ad aver mostrato i segni sul viso provocati dalla mascherina portata a lungo, ha immortalato anche la sua auto a cui ha poi dato una bella pulita. (Continua dopo le foto)













Dalle Storie condivise su Instagram non è chiaro quale modello sia, ma è di sicuro un’utilitaria. Certo è che si distingue per il colore visto che la macchina è di una tinta fucsia acceso. E lei, con un look decisamente casalingo ma comunque d’effetto con leggings leopardati in rosa e t-shirt crop a righe sulle tonalità del blu, dopo aver avuto qualche problemino ad accenderla visto che non guidava da mesi, ha pensato bene di approfittare del tempo libero per pulirla.

Caterina Balivo furiosa con l’ospite: gelo in studio e social infiammati dopo quella frase infelice