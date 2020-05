“Sicura che si può?!”. E Antonella Clerici, la regina della cucina, lascia tutti a bocca aperta. Cosa è successo

Antonella Clerici ancora in cucina, pronta a non tradire le aspettative dei suoi numerosissimi follower. Ha ancora tante ricette da estrarre dal suo scrigno dei tesori culinari. Antonella Clerici, grande sostenitrice della cucina biologica, continua a dispensare consigli sempre molto utili per un menù naturale, semplice e originale. Quella di oggi ha sorpreso tutti, con un ingrediente ‘principe’ che rende il piatto proposto dalla Clerici ancora più stuzzicante.

"Manine nei fiori di acacia pronti per la pastella", così recita la didascalia al video pubblicato sul profilo Instagram della conduttrice dai riccioli dorati e dal sorriso sempre rassicurante. Occhi luminosi e maniche rimboccate, Antonella Clerici continua a essere la reginetta delle dirette social a tema culinario. Ha provato a 'sfidarla' persino Elisa Isoardi ma in fondo si sa che la storica conduttrice de La Prova del Cuoco ha sempre un asso nella manica.

























Le manine che appaiono nel video sono proprio quelle della figlia e l'immagine è dolcissima. Quelle piccole manine tra i fiori bianchi. Sono fiori d'acacia l'ingrediente segreto del piatto. E infatti la sorpresa è di molti fan: "Ma i fiori di acacia si possono mangiare?", "Sicura che si può?". Antonella conquista così l'attenzione dei provetti chef e seguaci. Dopo averli ben lavati, i fiori d'acacia sono pronti per essere inzuppati nella pastella.















La pastella è a base di acqua, farina e un pizzico di sale. La ricetta della 'casa del bosco' di Antonella Clerici non ha rivali. Una volta impastellati, i fiori freschi e profumati d'acacia sono pronti per la frittura quindi serviti, croccanti e dorati, per la gioia della tavola. Antonella Clerici, ancora una volta, ha saputo deliziare i suoi follower mostrando, anche a distanza, la bellezza della stagione primaverile, presagio di tempi ricchi di ottimismo e fiducia.









Visualizza questo post su Instagram Manine nei fiori di acacia pronti x la pastella❤️ #maelle #casanelbosco Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 5 Mag 2020 alle ore 9:52 PDT

La conduttrice ha trascorso queste settimane presso la sua splendida tenuta piemontese, ribattezzata come la casa del bosco. Tanti sono stati gli ospiti delle dirette social e oggi anche la figlia Maelle si è cimentata nell’impresa, seguendo le orme di mamma Antonella. Una ricetta di famiglia, che la conduttrice decide di rendere nota a tutti: “Sono buonissimi!!! Mia mamma ce li faceva sempre”.

