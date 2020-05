Alena Seredova è una “mum to be”, ovvero “futura mamma”. Lo scrive sempre tra gli hashtag dei suoi ultimi post: ora manca davvero pochissimo e sarà mamma per la terza volta. E di una bambina, dopo i due maschietti avuti dall’ex marito Gianluigi Buffon. A 42 anni la meravigliosa Alena aspetta la sua terza figlia da Alessandro Nasi, il cugino di Lapo Elkann, ed è più felice e raggiante che mai nonostante il periodo storico molto ma molto difficile.

Al di là delle numerose preoccupazioni legate al parto, che probabilmente dovrà affrontare da sola e con la mascherina, non deve essere stato facile per la Seredova e tutte le future mamme veder crescere il pancione in quarantena. Ma la showgirl, che dovrebbe dare alla luce la sua piccola il prossimo 2 giugno, cerca ci rimanere positiva e di godersi queste ultime settimane in serenità. (Continua dopo la foto)

























Alena Seredova è bellissima e raggiante nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Come detto è prossima al parto e il pancione si fa sempre più grosso. Basta guardare l’ultimo scatto social che la showgirl ha condiviso coi fan: un modo dolcissimo per celebrare la maternità. Alena si è lasciata immortalare con indosso dei jeans premaman e sullo sfondo di alberi e cespugli.

(Continua dopo la foto)















Sopra una t-shirt in tinta con i pantaloni che però tiene alzata per mostrare con orgoglio le rotondità della gravidanza. Tra la prospettiva (la foto è stata realizzata dal basso verso l’alto), il raggio di sole che la illumina alle sue spalle, il suo sorriso e il pancione in primo piano che sembra stia per ‘esplodere’ da un momento all’altro il risultato è eccezionale. Una foto bellissima. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Esplosione della natura #mumtobe Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 2 Mag 2020 alle ore 1:36 PDT



Nella didascalia Alena Seredova ha scritto: “Esplosione della natura” con tanto di hashtag #mumtobe. E sì, pancione della bellissima showgirl è un simbolo di vita, positività e speranza in un periodo tanto preoccupante per tutti. I suoi fan, nemmeno a dirlo, l’hanno riempita di cuoricini e di commenti estasiati.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, arriva la confessione: “Lo facciamo tutte le notti…”