“Mauro, l’uomo che ho amato di più…”. Barbara D’Urso e ‘lui’. La foto di coppia fa strage di like: ecco chi è

Barbara D’Urso è sempre molto schiva a parlare della sua vita sentimentale. Tra relazioni ricordiamo i cantanti Miguel Bosè e Vasco Rossi (quest’ultimo, si dice, abbia scritto per lei il brano del 1981 intitolato “Brava”). Seguono poi le storie d’amore con Mauro Berardi, dalla cui unione sono nati i figli Giammauro ed Emanuele, e quella con il ballerino Michele Carfora, che ha sposato nel 2002 e lasciato nel 2008.

Si parla di matrimonio ma in realtà Barbara d’Urso e Mauro Berardi non sono mai convolati a nozze. Così come ribadito dalla presentatrice, il loro è stato un grande amore, il più importante fra quelli vissuti durante la sua vita, coronato dalla nascita dei due figli Giammauro (dottore in Medicina e chirurgia), ed Emanuele (fotografo professionista). Mauro Berardi, ex fidanzato della e produttore cinematografico che ha lanciato l’interprete partenopeo più famoso del cinema italiano, Massimo Troisi, è comparso in uno scatto della conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché #mauro #love #ricordi #amarcord #iorestoacasa #restiamoacasa #coronavirus #tuttoandrabene #colcuore”, ha scritto Carmelita a corredo dello scatto che mostra abbracciata a Mauro mentre fanno il bagno. Barbara e Mauro hanno condiviso un amore lungo 11 anni, dal 1982 al 1993. Come detto, la relazione ha dato alla luce due figli, Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). (Continua a leggere dopo la foto)















La conduttrice dei programmi Mediaset ha deciso di postare la foto perché anche Mauro compie gli anni il suo stesso giorno. “Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? – ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni – Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno“. (Continua a leggere dopo la foto)









Barbara D’Urso e l’imprenditore sono rimasti in ottimi rapporti. Più volte la conduttrice ha sottolineato come l’uomo sia stato il compagno più importante della sua vita. Mauro Berardi, classe 1943, è un regista e produttore cinematografico romano noto soprattutto per i suoi film-documentari. Ha lanciato sul grande schermo attori come Massimo Troisi e Alessandro Siani. Dopo la relazione con Barbara d’Urso, ha avuto una storia con l’attrice Claudia Koll.

