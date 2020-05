Papa Francesco, che scivolone! La telefonata a un ragazzo autistico finisce così, tra lo choc generale. E fa subito il giro della rete

Anche Papa Francesco cade in una gaffe. La notizia viene diffusa da Il Messaggero e corre veloce sul web, dove è reperibile il video dello scivolone di Sua Santità. I protagonisti del siparietto sono una mamma e un figlio, felici di potersi intrattenere durante una telefonata in diretta con la Santa Sede. Dall’altra parte della cornetta, il Papa. Il dialogo procedeva tra emozione e ringraziamenti, fino allo scivolone del Papa che lascia senza parole.

“Ciao Andrea, come stai?”. Papa Francesco saluta così Andrea, un ragazzo affetto da autismo, che con il sostegno della madre, era riuscito a fare recapitare una lettera a Sua Santità. Il tenore della telefonata è colloquiale e l’emozione di mamma e figlio non si contiene. Tanta la riconoscenza verso Sua Santità, che ha ben pensato di fare una sorpresa alla famiglia Caravaggio, del bergamasco. (Continua a leggere dopo la foto).

























Papa Francesco ringrazia Andrea per aver fatto recapitare la lettera: “Andrea, sono contento della lettera che mi hai scritto, tu vai avanti, sempre”. Andrea annuisce e manda un bacio al suo interlocutore. L’emozione sale, al punto che la mamma esorta il ragazzo così: “Digli che gli vuoi tanto bene” per poi specificare: “Sua Santità, Andrea segue sempre la sua messa tutte le mattine. Lui è estremamente religioso”. La mamma di Andrea definisce la devozione di Andrea come una “benedizione dal cielo”. (Continua a leggere dopo la foto).















La telefonata procede e Papa Francesco domanda: “Quanti siete in famiglia?”, la mamma di Andrea spiega di avere anche un altro figlio: “Siamo in quattro” e aggiunge: “Sono l’unica femmina, Santità”. Papa Francesco sorride. La donna prosegue informando il Papa che presto, quando ci sarà la possibilità, andranno a trovarlo a Roma. Papa Francesco risponde: “Va bene”, ma aggiunge che al momento non si può viaggiare, per poi ‘inviare’ la sua benedizione. E a questo punto, la gaffe. (Continua a leggere dopo la foto e il video).









La donna informa Papa Francesco che anche l’intera famiglia prega per lui, e aggiunge : “Anche se Lei è già un Santo”. Il Papa si emoziona al punto da esclamare: “Forse ci troveremo all’inferno, eh”. La mamma di Andrea, dopo aver manifestato incredulità nel sentire quelle parole e dopo aver sgranato gli occhi, aggiunge: “Guardi, penso proprio per Lei no, ma noi si”. Papa Francesco sicuramente voleva solo fare una battuta ironica. E c’è riuscito benissimo. Si legge sul sito di Dagospia: “Il video è stato ripreso con il telefonino da uno dei familiari ed è stato poi pubblicato dalla Provincia di Cremona. Nel frattempo il video ha preso subito a girare rimbalzando su vari siti cattolici, tra cui Korazim, sollevando perplessità per quella battuta non proprio felice”.

