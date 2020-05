“Rimboccarsi le maniche e pedalare”. La cena te la consegna lui! Il suo ristorante è in crisi e il super vip diventa fattorino

Anche Tomaso Trussardi ha deciso di seguire l’esempio di Giorgio Armani, il primo ad aver lanciato diverse iniziative in piena emergenza sanitaria, dalla donazione charity a una vera e propria conversione della produzione, che ha visto prendere quota il servizio delivery dell’Emporio Armani Ristoranti e di Nobu Milano, sulle piattaforme Deliveroo e Mymenu. Veri e propri servizi di consegna a domicilio, per non arrestare il settore economico.

Dello stesso parere è anche Tomaso Trussardi. Il ristorante Trussardi Alla Scala è ripartito con la consegna a domicilio, la Trussardi Delivery, che ha annunciato con un comunicato la ripresa delle attività, con appositi menù da poter continuare a ordinare e gustare, nella totale sicurezza delle normative vigenti. Oltre al comunicato ufficiale che lancia l'iniziativa, lo stesso Tomaso Trussardi ha spiegato tutto durante un'intervista esclusiva su Chi.

























Tomaso Trussardi nelle vesti del 'driver ambassador', pronto a consegnare i suoi piatti a domicilio a bordo della Panda Trussardi. Un fattorino di lusso, rigorosamente munito di mascherina e guanti, che ha così preso parola durante un'intervista su Chi: "La situazione per i ristoratori è davvero pesante, ma bisogna rimboccarsi le maniche e non mollare". E aggiunge con tono ottimista: "Bisogna muoversi ora! Non domani. Il futuro è oggi!".















Tre menù 'veloci' e pizza, che hanno già soddisfatto molti italiani: "Ho lavorato anche il primo maggio: lo faccio da imprenditore perché ognuno di noi deve sfruttare al meglio quello che ci offrono anche se è 'poco' a causa di questa terribile pandemia. Se il futuro sarà il delivery e il take away dobbiamo essere pronti. O sarà il collasso. Bisogna pedalare e rialzarsi". Non si arresta il 37enne, e decide di dare tutto se stesso per ripartire al meglio, senza perdere di vista qualità e sicurezza.









Visualizza questo post su Instagram #deliveryman pic by @fotineeee #trussardidelivery @trussardiallascala Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram) in data: 1 Mag 2020 alle ore 4:33 PDT

D’altronde nello stesso comunicato che ha lanciato il servizio a domicilio si leggeva: “Un tasting culinario unico da poter vivere direttamente a casa propria. Materie prime selezionate, costante ricerca del prodotto d’eccellenza, accostamenti di sapori sorprendenti ma mai azzardati sono la base della cucina del Trussardi. Nascono così Menù Tru, Pizza Tru e Easy Tru, proposte gastronomiche pensate per incontrare le esigenze di tutti i palati, che spaziano dai piatti iconici Trussardi come la costoletta alla milanese e l’hamburger di fassona a nuove ricette vegetariane. Grande novità, riservata per ora a chi è a casa, è la Pizza Tru, impastata con una miscela di farine lasciate lievitare per 48 ore. Infine, stando comodi, si potrà anche testare un’attenta e ricercata selezione di vini insieme ad alcuni prodotti a marchio Trussardi come la birra e il Cà del Bosco Cuvée Prestige”.

