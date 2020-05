Adele a meno 50 chili. Ora la cantante è una vera bomba sexy. Lascia senza fiato: “Sei irriconoscibile”

Ieri la cantante Adele ha compiuto 32 anni e questa mattina ha voluto ringraziare tutti i fan per l’amore che le hanno mostrato per il suo compleanno. La cantante ha pubblicato una nuova foto su Instagram e ha anche rivolto un pensiero a coloro che attualmente rischiano la vita per salvare gli altri.

"Grazie per l'amore che mi hai mostrato per il mio compleanno. – ha scritto – Spero che tu sia sano e salvo durante questo tempo folle. Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e lavoratori che ci tengono al sicuro mettendo a rischio le loro vite! Sei davvero i nostri angeli. Caro 2020 va bene, ciao, grazie". Nei commenti sotto il post e su Twitter, centinaia hanno notato la somiglianza di Adele con la collega Katy Perry, compagna dell'attore Orlando Bloom dal quale aspetta il primo figlio.

























Due anni di intenso lavoro e sacrifici per Adele, la magica voce britannica che ha stregato il mondo con le sue canzoni, che oggi si presenta al pubblico più bella che mai. Irriconoscibile. Dopo la dieta, la cantante Adele è un'altra persona. A febbraio aveva stupito tutti con uno scatto pubblicato sui social, e scattata all'afterpary degli Oscar 2020 (organizzato da Beyoncé e Jay-Z al Chateau Marmont) a cui aveva partecipato, sfoggiando un abito animalier.















Lo scatto diventato virale in pochissimo tempo grazie alla presentatrice polacca Kinga Rusin. Nel lungo messaggio che accompagnava il post, King Rusin aveva scritto che quello che non si vede è che Adele sta indossando delle pantofole che venivano date all'ingresso del party. "Ho parlato con Adele di… scarpe. Tutti ha avuto delle pantofole all'entrata… Ho avuto una conversazione con Adele sui miei tacchi alti (mi ha esortato a mettere le pantofole che lei aveva ai piedi)".









"La sua perdita di peso è avvenuta perché ha smesso di bere e sta mangiando cibo sano. Ma ora ama anche la sua trasformazione fisica. È più sicura di sé, si veste in modo diverso e nel complesso è più felice".

