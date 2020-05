Laura Cremaschi, l’ex Bonas di ”Avanti un altro” è caduta in un tranello di un utente social che assisteva alla diretta fatta insieme a Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini.

Da quando l’Italia attraversa l’emergenza sanitaria molti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione si sono reinventati sui social con format e dirette per intrattenere i propri fan. Nell’ultima chiacchierata virtuale, l’ex Bonas di Avanti un altro si è intrattenuta con la Madre Natura di Ciao Darwin parlando del più e del meno e a un certo punto ha deciso di leggere uno dei tanti messaggi scritti dai follower. “Mio zio ha perso il lavoro a causa del coronavirus, potresti salutarlo? Si chiama Thomas Turbato”, ha detto la showgirl leggendo il messaggio arrivato in diretta. (Continua a leggere dopo la foto)

























Non rendendosi conto del gioco di parole, la Cremaschi ha voluto esaudire il desiderio del suo follower e ha affermato: “Salutiamo Thomas Turbato“. A quel punto Paola Di Benedetto è scoppiata a ridere, spiegando alla collega il significato di quella frase. “No Laura, è una super caz*ola, non devi cadere in queste cose”, ha detto Paola Di Bendetto. (Continua a leggere dopo la foto)















Laura, dopo aver capito la clamorosa gaffe, si è alzata facendo finta di abbandonare la diretta social. “Mi sento male, ancora rido. Il bello è che continuavo a non capire salutiamo Thomas”. Tra i commenti, poi, sono spuntati quelli delle amiche vip. “Sono morta”, ha scritto l’attuale Bonas di Avanti un altro, Sara Croce, “Adesso ci sono arrivata, ma vaff***”, ha scritto Claudia Ruggeri. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sto male, gli effetti della quarantena”, “Io credo che sia il momento più divertente della mia vita degli ultimi 2 mesi. Grazie Laura”, sono stati i commenti dei follower della Cremaschi, che poco dopo ha pubblicato su Instagram il video della gaffe in diretta.

