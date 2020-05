Ecco, il lockdown è finito, possiamo tornare a uscire per vedere i nostri congiunti. Ok, possiamo uscire ma in che condizioni? Questa storia che i parrucchieri e i centri estetici sono chiusi è diventata un vero problema. Perché oramai abbia la ricrescita, dei capelli impresentabili, acconciature improbabili e non serve aggiungere altro perché siamo tutte nella stessa barca. Anche le belle della tv, tipo Ilary Blasi.

E già, anche lei potrà tornare dal parrucchiere solamente il primo giugno quando ci sarà la riapertura ufficiale dei saloni. Intanto una buona notizia: sembra che in alcune regioni i saloni potranno riaprire prima ma, ovviamente, con tutte le dovute accortezze per evitare il contagio. Non resta che incrociare le dita e sperare che i saloni riaprano al più presto. La nota positiva è che siamo tutte nella stessa condizione, vip e comuni mortali. Tutte abbiamo la ricrescita, i capelli bianchi, le doppie punte e tutto il resto. Continua a leggere dopo la foto

























Sono tante le star che si sono mostrate con i loro capelli al naturale. Per esempio l’influencer Paola Turani che ha fatto vedere ai follower i suoi capelli bianchi. Poi c’è anche chi ha deciso di prendersi cura dei propri capelli per conto proprio, come Melissa Satta. E Ilary Blasi? È tra quelle che freme per ritornare dal coiffeur. Dal 4 maggio anche Ilary Blasi è tornata a uscire ma c’è qualcosa in lei che non va. Continua a leggere dopo la foto















Indovinate un po’ cosa è? La ricrescita. Che la Blasi ha deciso di mostrare ai follower dimostrando di essere una donna normale. La Blasi ha fatto vedere a tutti le condizioni dei suoi capelli: sulle punte sono biondissimi e all’attaccatura sono scuri. Insomma, non si piace neanche un po’ e non vede l’ora di dare una sistemata a quel caos. Tramite le stories di Instagram, Ilary Blasi ha chiesto aiuto alla sua parrucchiera Alessia Solidani. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram 4 Maggio….su coraggio?!!!🧐. Grazie @m1chat Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 4 Mag 2020 alle ore 3:46 PDT

Ovviamente Ilary sa che Alessia non potrà farle nulla. Così Ilary ha deciso di puntare sul look colorato e primaverile. Per la prima uscita post-quarantena, la ha scelto di vestirsi di rosso, abbinando una t-shirt aderente a degli occhiali da gatta rossi. E per nascondere i capelli? Piega liscia e occhiali in testa, per coprire.

“Un nuovo arrivo a casa”. Ilary Blasi e Francesco Totti, l’annuncio social: la famiglia si allarga ancora