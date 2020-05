Nicoletta Larini sotto accusa. Colpa di una foto che non piaciuta tutti. Secondo tanti infatti, Nicoletta Lartini sarebbe troppo magra. Lo scatto in questione ritrae la bella Nicoletta in compagnia di Stefano Bettarini. Nicoletta Larini indossa un bikini nero molto semplice cinge le curve della ventiseienne toscana: slip sgambatissimo e reggiseno a triangolo molto fasciante evidenziano l’avvenenza della Larini.

Il generoso decolleté sembra essere ciò che di più in carne si scorge sul fisico di Nicoletta. Per il resto, sottolineano i followers: “Sei pelle e ossa”. Da qui l’esortazione: “Nicolè mangia!”. Ma non tarda la replica della ‘cocca’ del campione di Formula 3. “Mangio come se non ci fosse un domani, credimi! – è il tentativo di difesa di Nicoletta Larini – Questa si chiama definizione! Pelle e ossa non sai cosa sia…”. Ma l’eccessiva magrezza della fashion designer da 302 mila followers è condivisa da altri seguaci: “Ha ragione, quella non è definizione ma pelle e ossa. MANGIA!!!”, “Nicoletta sei troppoo magra”, incalzano altri. Continua dopo la foto

























“Avrà un nutrizionista e un personal trainer – i difensori di Nicoletta Larini non mancano – e si sarà scelta il corpo che vuole”. “Tutta invidia – giustificano – sei bellissima”. “Stai benissimo”, proseguono dunque: “Bellissima ragazza… e bellissimo fisico”, “Wowww”, “Sei un soffio d’angelo”. La Larini resta comunque ammiratissima nella “sensualità e femminilità che mostri sempre e quotidianamente, con eleganza nei modi e nel tuo essere donna”. Per molti “La classe pura”. Continua dopo la foto















Nata il 3 marzo del 1994 a Lido di Camaiore, Nicoletta Larini è la figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini. Trasferitasi sin da giovanissima a Viareggio, la splendida figlia d’arte ha concluso qui la scuola dell’obbligo. Quindi si è trasferita a Londra per completare la sua formazione scolastica alla Nottingham Trent University, dove ha ottenuto un titolo in Fashion Design. Tornata immediatamente in Italia, Nicoletta Larini ha cominciato a lavorare come stilista, lavoro che fa tutt’ora accompagnandolo a quello di fotomodella. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Sunday afternoon ☀️ #home#sunny#goldenskin#fit Un post condiviso da NICOLETTA LARINI (@nicolettalarini) in data: 4 Mag 2020 alle ore 1:02 PDT



Prima di conoscere Stefano, Nicoletta Larini è stata fidanzata con un coetaneo per ben 4 anni. Del ragazzo e della relazione non si sa praticamente nulla, ma si vocifera che sia finita quando la giovane stilista ha conosciuto l’ex calciatore nel 2017. In molti hanno criticato la grande differenza d’età esistente tra i due (22 anni), ma per la coppia questo sembra non essere un ostacolo visto che di recente si sono entrambi dichiarati pronti ad avere un figlio insieme. In questi due anni Nicoletta ha conosciuto ed instaurato un ottimo rapporto con i figli di Stefano e, dopo la partecipazione a Temptation Island, anche con la sua ex moglie Simona Ventura.

Ti potrebbe interessare: “Io senza Maria…”. Alberto Urso, la confessione arriva dopo anni. Era difficile notarlo