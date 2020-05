Francesca Cipriani scatena il putiferio sui social. La bombastica showgirl ha manifestato il suo dissenso contro i politici italiani che hanno permesso la riapertura dei negozi stranieri (anche quelli che vendono Kebab) mentre molti locali italiani sono ancora chiusi. La Cipriani era in giro per Milano alla ricerca delle famose mascherine chirurgiche che dovrebbero costare 0,50 centesimi ma la sua ricerca è fallita visto che ha sì trovato le mascherine ma il costo non è quello stabilito dalla legge: quelle che ha trovato costano circa 2 euro.

Prima polemica raccontata dalla showgirl con delle Instagram Stories. Non contenta, Francesca Cipriani, sempre tramite le stories di Instagram, mostra una pizzeria e kebab da asporto aperta e a lavoro a pieno ritmo. Il punto è che molte pizzerie al taglio e gelaterie italiane sono ancora chiuse. E Francesca Cipriani non ci sta. Continua a leggere dopo la foto

























Francesca Cipriani trova che sia un’ingiustizia e decide di mostrare ai suoi tanti follower la situazione: perché alcuni locali stranieri sono aperti mentre quelli italiani – i più – sono chiusi? La Cipriani non se ne fa una ragione. “Kebab e pizza, loro sono aperti, però i bar italiani sono chiusi, come mai? Se io voglio comprarmi un toast o un gelato è chiuso, quindi solo un kebab potete mangiare, complimenti!” dice infuriata. Continua a leggere dopo la foto















E ancora: “Venite a mangiare il kebab a Milano…. che bell’Italia”. Dopo quei video sono stati tanti i follower che l’hanno accusata di razzismo: in tanti le hanno detto che ancora pensa a certe cose. Chissà come ora giustificherà la sua rabbia verso la situazione attuale. Riuscirà a convincere i suoi follower che voleva solo difendere gli imprenditori italiani? Reduce dalla co-conduzione della nuova edizione de “La pupa e il secchione e viceversa”, ha vissuto la sua quarantena a Milano. Continua a leggere dopo la foto











Durante la reclusione Francesca Cipriani non ha perso occasione per mostrare a tutti il suo lato sexy condividendo foto in abiti succinti. Qualche giorno fa ha conquistato tutti mostrandosi alle prese con i suoi capelli che ha tagliato da sola. I parrucchieri sono chiusi? La Cipriani se li è sistemati per conto proprio. Ora però ha ben altro da fare: riuscirà a placare questa polemica?

Francesca Cipriani esagerata: il suo super seno così “straborda”. Tutti ipnotizzati