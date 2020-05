Sonia Bruganelli, altra foto altra polemica feroce. Lady Bonolis è ormai abituata alla bufera mediatica che si scatena sotto a ogni suo post. Anche quello più ironico come quello pubblicato poco tempo fa. Aveva pubblicato un semplice meme sul distanziamento sociale, chiaramente su Instagram. Due esempi diversi: il primo esemplificativo (covid 19: 1 metro), il secondo decisamente ironico su un errore purtroppo molto ‘in voga’ sui social, ovvero “Se io avrei: 10 metri.

La moglie di Paolo Bonolis aveva ha accompagnato la foto con un “Esattamente” ma, come dimostra questo caso, per gli hater ogni pretesto è buono per attaccarla e anche questo post non ha fatto eccezione: “Certo che tu e tuo marito vi date la mano, siete capaci solo a prendere per il c*** le persone” e “A volte sono più di cattivo gusto le persone snob come te”. (Continua dopo la foto)

























Ma l’argomento preferito degli hater di Sonia Bruganelli è sicuramente il lusso. Dunque i suoi acquisti firmati e costosissimi. Apriti cielo, allora, sotto all’ultimo arrivato a casa di Lady Bonolis che, incurante delle critiche, continua a condividere anche questo lato della sua quotidianità sui social. È praticamente diventato un caso, visto il periodo di crisi economica che sta attraversando l’Italia. (Continua dopo la foto)















Nel dettaglio, la Bruganelli ha mostrato una borsa Gucci, estremamente costosa, che omaggia la Disney. “Solo tu, topolin, puoi capir, topolin, i mille e mille sogni di un bambin…” è la didascalia lasciata dall’imprenditrice sotto allo scatto del nuovo acquisto: “Cafona burina coatta, vai a zappare la terra!”, “Quanto tempo è denaro speso inutilmente solo per apparire e la SOSTANZA?????????Dov’è”. (Continua dopo foto e post)











E ancora: “In un momento difficile come questo sbandierare il lusso quando c’è chi non può far da mangiare ai propri figli non mi sembra proprio necessario”, “Ma tienile per te e non ostentare”. Non mancano insulti gratuiti del tipo “a prescindere sei odiosa”. Insomma, la foto è stata attaccata da più utenti social del solito, scatenando un vero e proprio caso. Ma Sonia non sembra curarsene.

“Non sto bene”. È Barbara D’Urso a confessarlo apertamente: non sta vivendo un bel momento