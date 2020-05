Justina Mattera è un vulcano su Instagram. Inarrestabile. Non c’è giorno che non condivida con il suo esercito di fan la sua sensualità, energia, vitalità. La showgirl, 49 anni il prossimo 7 maggio, è uno schianto e tra una foto e un’altra dei suoi allenamenti intensi, ecco quelle più provocanti, spesso da bollino rosso, con cui si diverte a infiammare gli animi dei fan. Anche con una delle ultime ha fatto decisamente centro.

Si è lasciata immortalare sdraiata sul divano con addosso solo un paio di mutandine molto piccole e una maglietta corta. Non guarda l'obiettivo ma dritta davanti a sé, i capelli sono scompigliati e tiene un dito in bocca, pensierosa. "Ma dove pedalerò x prima?", ha scritto didascalia dello scatto. Tripudio di like e di commenti estasiati di fronte a quello spettacolo.

























Come fa ad avere quel corpo praticamente perfetto? Justine Mattera, oltre a essere una modella e una showgirl è anche una ciclista appassionata. Ama andare in bicicletta e condivide il suo hobby con il marito Fabrizio Cassata e ora che come tutti è costretta a casa Justine si allena a casa, con la cyclette, in attesa di potersi tornare in strada.















L'ultimo post, però, è inedito. E decisamente triste perché Justine Mattera ha dovuto annunciare la morte della sua amica a quattro zampe, una dolcissima cocker spaniel dal manto corvino di nome Piper. "Eri mia prima figlia e mi lasci un vuoto incolmabile. Come i primi momenti, gli ultimi- Fra le mie braccia. Sempre nel mio cuore. Piper 3/1/07- 3/5/20", ha scritto sotto.











Un post di addio che ha commosso tutti i suoi follower. Gli stessi che la riempiono ogni volta di complimenti, ora si stringono al suo dolore. “Questo sì che è un vuoto incolmabile vero Justine mi dispiace moltissimo un amore”, “Ciao Piper, buon Ponte dell’Arcobaleno”, “Conosco questo dolore… Vivrà sempre nel tuo cuore. Ti mando un grande abbraccio!”, sono alcuni dei messaggi di affetto e solidarietà lasciati sotto al triste annuncio di Justine Mattera.

