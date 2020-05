Benedetta Rossi è tra i personaggi del momento. Senza ombra di dubbio è una delle più famose e amate food blogger in circolazione. Seguitissima in rete ma anche in tv con il suo programma ‘Fatto in casa da Benedetta’, regala ricette imperdibili, quasi sempre legate alla tradizione, ma non ha preso i fan solo per la gola.

È il suo modo di fare semplice e alla mano che ha conquistato ben presto il pubblico, che la ricambia seguendola con attenzione, replicando i suoi manicaretti e inondandola di affetto sotto a ogni post. Insomma, il pubblico ama Benedetta anche è una donna ‘normale’ oltre che bravissima ai fornelli. E infatti qualche giorno fa il marito Marco ha condiviso coi fan una grande notizia: la cuoca prima tra le tendenze di YouTube. (Continua dopo la foto)

























Benedetta Rossi è anche una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli durante la quarantena e lo fa con orgoglio su Instagram, ricevendo la stima di tante fan nella stessa situazione. A proposito di quarantena, queste settimane la cuoca regina del web le ha trascorse nel suo splendido agriturismo immerso nelle campagne marchigiane e si è dedicata al marito Marco e ai loro animali, ma soprattutto alla sua più grande passione. (Continua dopo la foto)















Il profilo Instagram di Benedetta Rossi si è riempito di video e di ricette che i suoi fan si sono divertiti a riprodurre durante il lockdown. Ma Benedetta usa i social anche per far conoscere il suo mondo, i suoi affetti, la sua quotidianità. E non poteva non condividere con il suo esercito di follower un momento emozionante che ha aspettato per quasi 2 mesi: rivedere nonna e zia alle quali è particolarmente affezionata. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Finalmente ! ❤️❤️ Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta) in data: 4 Mag 2020 alle ore 11:05 PDT



Con l’avvio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza sanitaria, Benedetta si è subito recata a casa delle due anziane. “Finalmente!”, ha scritto nella didascalia del post a cui ha aggiunto anche due cuoricini. Sotto una foto di nonna e zia e il momento dell’incontro: la cuoca è entrata in casa con le chiavi e fatto così una sorpresa alla nonna e alla zia, che si sono letteralmente illuminate quando l’hanno vista. “ Non ci abbiamo capito niente in questo periodo”, hanno detto con il loro simpatico accento marchigiano.

Musica in lutto: addio al membro di “una delle più grandi band della storia”