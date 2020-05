Si allarga la famiglia di Francesco Totti. A dare l’annuncio è l’ex numero 10 della Roma, insieme alla moglie Ilary, sui social. Sempre attivissimo in questo periodo di quarantena Francesco Totti non perde mai occasioni per stupire fuori, come faceva sul campo da calcio. E così, all’improvviso, ecco la notizia che ha strappato un sorriso a molti.

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo il gatto nudo, Donna Paola, nella loro mega villa a Roma accolgono un altro amico a quattro zampe. A Casa Totti arriva una capra nana tibetana, la conduttrice le dà il benvenuto, ne è già innamorata come pure la piccola Isabel, la figlia più piccola di 4 anni, che tiene l'animale teneramente in braccio. Ilary Blasi svela il nuovo arrivo in famiglia sul social, nelle sue IG Stories. "Benvenuta", scrive rivolgendosi alla dolcissima capra nana tibetana. Non rivela ancora il suo nome, ma pare entusiasta.

























Problemi di spazio non ce ne sono: la villa della presentatrice 39enne e del marito 43enne, ex capitano della Roma, è circondata da un grande parco, la capretta avrà la possibilità di scorrazzarvi. Tutti dovranno stare attenti al prato: rischia di rovinarsi un po', ma questo è l'ultimo dei problemi. Ilary e Francesco Totti sono dei veri amanti degli animali.















Francesco Totti durante una recente diretta Instagram ha raccontato di avere in casa un labrador nero, Ariel, due gatti, tra cui la ormai famosissima Donna Paola, e da oggi anche una capra nana tibetana. I figli della coppia possono divertirsi con tutti loro amici, soprattutto Chanel. "Se fosse per mia figlia Chanel casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria", ha confessato in passato lo sportivo.









Visualizza questo post su Instagram Auguri amore mio… buon compleanno ❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 27 Apr 2020 alle ore 11:52 PDT



Francesco Totti amante degli animali. Francesco Totti che ama stupire. Il 28 aprile è stato il compleanno di Ilary Blasi. Il regalo dell'ex capitano della Roma per sua moglie ha raccolto molti applausi tra il popolo del web ma non sono mancate le critiche per quelle parole che, a molti, sono sembrate quasi offensive nei confronti della moglie. Francesco Totti ha preso alla lettera il detto "dillo con i fiori" e così, in ogni composizione, ha fatto realizzare una lettera. Dodici scatole di misura media (circa 200 euro ciascuna) di rose rosse con all'interno una lettera ciascuna, di colore blu, per comporre la scritta: "Tu sei roba mia."

