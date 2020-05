Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo la quarantena a Montecarlo in compagnia del figlio, Nathan Falco, e dell’ex marito Flavio Briatore. Per questo motivo non si fa che parlare di un presunto ritorno di fiamma, nonostante non sia mai arrivata alcuna conferma o smentita dai diretti interessati.

Ma quando sul settimanale Chi è uscito il rumor della presunta nuova fiamma di Briatore, tale Dana, l’imprenditore ha tuonato eccome: “Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata – ha scritto sul suo profilo Instagram – Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto che, in questi momenti così tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più #fakenews #notiziefalse #giornalismospazzatura”. (Continua dopo la foto)

























Tornando a Elisabetta Gregoraci, per il momento la showgirl e conduttrice ha annullato ogni tipo di impegno lavorativo ma spesso accetta gli inviti dei più svariati programmi, mostrandosi in videochat tra le mura domestiche. Lo ha fatto anche l’altro giorno a La Vita in diretta, quando ha confessato di sentire molto la mancanza dei suoi cari, che si trovano in Calabria. (Continua dopo la foto)















“Sapere di non poter far visita alla mia famiglia è stato veramente un durissimo colpo per me – ha confidato a Lorella Cuccarini e Alberto Matano – Appena si potrà tornare a viaggiare, la prima cosa che farò sarà andare in Calabria”. Ma durante all’intervista, quello che non è sfuggito alle più attente è stato il look primaverile sfoggiato durante la videochiamata con i padroni di casa de La Vita in diretta. (Continua dopo foto e post)











Elisabetta lo ha mostrato meglio in un post su Instagram e le sue fan sono impazzite. Si tratta di un completo in tweed rosa e bianco firmato Miss March: la minigonna che ha lasciato le sue splendide gambe scoperte costa 400 euro e il top crop abbinato con bottoni dorati sulle spalline 350 euro. A completare l’outfit, orecchini a forma di stella e un paio di Converse modello platform a stivaletto ricoperto di glitter da 149 euro. Bellissima come sempre, ma il suo look ‘casalingo’ non è certo per tutte le tasche: il prezzo totale arriva a 899 euro…

