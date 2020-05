Barbara D’Urso è in onda quasi ogni giorno tra Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso ed è anche sempre più attiva su Instagram. Sta contando in minuti perché lunedì 4 maggio, quando inizierà la cosiddetta Fase 2, potrà finalmente rivedere i suoi figli. Ne ha parlato anche nell’ultima puntata in onda del suo show pomeridiano.

“Io vado a trovare mio figlio, che non vedo da due mesi, sarà difficile ma io lo farò perché noi siamo molto rigorosi, non poterlo abbracciare e stare a un metro di distanza con le mascherine”. Niente abbracci quindi, ma Carmelita non vede comunque l’ora: “Però io dico è già un primo passo riuscire a vedere mio figlio. Ma lo vedrò con la mascherina, e lui con la mascherina, e a un metro e mezzo di distanza. Per rispetto di tutti quanti per altro, dovremmo farlo”. (Continua dopo la foto)

























Nell’attesa il lavoro chiama e Barbara, nota stakanovista, non si tira certo indietro. Ma anche la conduttrice di punta di Mediaset si ritaglia dei momenti di relax che spesso condivide anche con il suo esercito di fan. In queste settimane ha registrato un’infinità di tutorial per proteggersi al meglio e di video per dare consigli di cucina. E ora si fa vedere struccata e in accappatoio. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso si è scattata un selfie appena sveglia nel proprio bagno, coi capelli non certo in piega e il viso completamente struccato. “Sabato, struccata, accappatoio. Ma ancora per poco perché poi prove di Live non è la D’Urso”, è la didascalia del post. Post che, nemmeno a dirlo, è stato subito preso d’assalto dai fan. Tanti, come sempre, i complimenti dei suoi ammiratori. Perché al naturale “è ancora più bella”, le scrivono. (Continua dopo foto e post)











Ma non mancano certo i messaggi al vetriolo sotto alla foto di Barbara D’Urso al naturale. “Mamma mia che spavento!”, “Certo che ci vuole coraggio!”, “Togliti i capelli dal viso e poi vediamo”, “Che mostro, rimetti la mascherina” e “I fari dove sono?”. E questi sono solo alcuni dei commenti degli hater di Carmelita che, come spesso capita, vanno sul pesante. Ma lei difficilmente se ne cura.

