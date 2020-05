Star del web e cuoca tra le più amate, anche in tv. Benedetta Rossi è un fenomeno ed è inarrestabile. Le sue ricette, condivise sul suo affollatissimo profilo Instagram oltre che nel programma di successo ‘Fatto in casa per voi’ sono semplici, gustose, sempre incentrate sulla tradizione e prendono forma nella cucina della bellissima casa immersa nel verde dove vive con il marito Marco e il loro cane Nuvola.

Ma il pubblico ama Benedetta anche è una donna ‘normale’ oltre che bravissima ai fornelli. E l’ha premiata perché qualche giorno fa il marito ha condiviso coi fan il grande annuncio: prima tra le tendenze di YouTube. Benedetta Rossi è anche una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli durante la quarantena e lo fa con orgoglio. (Continua dopo la foto)

























E se ha mal di schiena, perché ci soffre, lo fa sapere al suo esercito di fan facendosi vedere sdraiata in terra con le gambe rivolte verso il soffitto mentre fa un esercizio che dovrebbe alleviarle il dolore. In realtà quella foto, pubblicata qualche giorno fa, ha preoccupato un po’ i suoi follower ma poi la spiegazione è arrivata proprio dalla diretta interessata. (Continua dopo la foto)















La cuoca ha spiegato che soffre di lombalgia e quella posizione un po’ la aiuta e i fan non hanno mancato di augurarle una pronta guarigione sotto al post. Ma nelle scorse ore ha avuto un imprevisto mentre registrava una nuova diretta. E lei non ha perso tempo e ha subito pubblicato un post su Instagram per spiegare cosa fosse realmente accaduto. (Continua dopo foto e post)











“Ecco le facce di due ai quali è saltata la diretta proprio sul più bello a causa del temporale, mentre c’erano 10mila persone a guardare. …anche questo è il bello di vivere in campagna”, ha scritto una Benedetta Rossi un po’ dispiaciuta mostrando a tutti le sue meravigliose trecce fatte in casa. Ma figurarsi se i fan non l’hanno ’perdonata’ subito: “Tranquilla noi ti seguiamo ovunque, anche quando salta la diretta siamo con te”, “Andiamo sulla fiducia!! Non vi preoccupate, sicuramente saranno buonissime”, “Ma siete bravissimi comunque e seguirvi è un piacere”.

“Quante cose si ritrovano in questo periodo!”. Romina Power inedita (e bellissima): la foto mai vista prima conquista tutti