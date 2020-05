In questo periodo Karina Cascella come molti altri volti noti dello spettacolo non appare in tv e così utilizza ancora di più i social per mantenersi in contatto con i fan. Il suo profilo Instagram raccoglie la bellezza di un milione di follower e lei, che di recente è tornata alle origini tingendo i capelli di biondo come quando era opinionista fissa a Uomini e Donne, posta di continuo scatti e video del suo quotidiano.

Qualche giorno fa ha celebrato su Instagram il compleanno della figlia Ginevra, nata dall’amore con l’ex tronista Salvatore Angelucci. ‘Ginni’ è cresciuta: ha compiuto 10 anni e mamma Karina l’ha festeggiata in giardino con una bella torta. “Che dire pochi ma buoni? – ha scritto nella didascalia – Diciamo che è stato sicuramente diverso… Ma in fondo come dicevo a Ginni oggi mentre abbiamo allestito per la festa, quando ero piccola, erano così i compleanni con mamma, papà, le mie sorelle e una torta. Ora la cosa importante è stare insieme”. (Continua dopo la foto)

























Nelle foto ecco Ginevra felice davanti alla sua torta di compleanno con Karina e il suo compagno Max Colombo. A proposito, ma il matrimonio? Anche se una data fissata non c’è mai stata, si parlava di 2020. Tuttavia “per via di questa situazione i pensieri sono andati altrove”, ha spiegato di recente Karina a Il Giornale anche perché il compagno, proprietario di una discoteca, è stato inevitabilmente tra i primi a smettere di lavorare e dunque le nozze sono posticipate. (Continua dopo foto)















Tornando a Instagram, l’ultimo scatto social della Cascella ha lasciato i fan a bocca aperta. L’opinionista non è certo nuova a foto piccanti, ma in questa indossa quello che sembra un vestito con body trasparente e con scollatura vertiginosa. Tutto fuori praticamente, tanto che il micro tattoo a forma di cuore in mezzo al seno è più che evidente. La didascalia del post però è ironica. (Continua dopo foto e post)











“Quando acquisti un abito online, ti piace da morire, ma non tieni conto del fatto che la modella che lo indossa ha una seconda… Questo è il risultato. La foto ci sta, uscire mmm la vedo dura… Consigli?”. Il suo problema di “abbondanza” però non è certo dispiaciuto ai follower. Che hanno provato a darle qualche ‘consiglio’: “Li potresti regalare a persone meno fortunate di te”, “Se vai in tv così fate il 99% di share”, “Oddio ora esplodono!”, “Che spettacolo! Io proverei a fermarle con un po’ di scotch!”, si legge sotto.

