llary Blasi ha da poco festeggiato il compleanno. La conduttrice ha spento 39 candeline e nonostante l’impossibilità di festeggiare fuori casa, ha comunque celebrato il suo giorno speciale alla grande. In casa, ovvio, con il marito Francesco Totti e i figli Cristian, 14 anni, Chanel 12, e Isabel, 4.

Il Capitano ha dapprima pubblicato sul suo profilo una bellissima foto di coppia con scritto “Auguri amore mio. Buon compleanno, Ti Amo”, poi una serie di scatti inediti tra le Storie. Non è mancata una cena romantica a lume di candela: la coppia ha mangiato scampi crudi e altre golosità a base di pesce freschissimo e brindato con lo champagne. Ilary ha spento le candeline sulla torta, una mimosa, che è tra i suoi dolci preferiti, ma a tavola è arrivato pure un semifreddo al gelato. (Continua dopo la foto)

























Il regalo dell’ex capitano della Roma alla moglie? Anche quello è stato condiviso con i tanti fan di Instagram: Totti l’ha stupita con una composizione di rose rosse a dir poco scenografica. Deve aver preso alla lettera il detto ‘dillo con i fiori’ e così si è fatto recapitare dodici scatole di misura media di rose con all’interno una lettera ciascuna, di colore blu, per comporre la scritta: “Tu sei roba mia”. (Continua dopo la foto)















Un gesto d’amore ‘plateale’ che ha raccolto molti applausi tra i follower ma non sono mancate le critiche per quella frase “Tu sei roba mia” che, a molti, è sembrata quasi offensiva nei confronti della moglie Ilary. E ha finito per indignare più di una persona anche se come detto Totti ha ricevuto molti complimenti per la voglia di stupire Ilary dopo tanti anni insieme. (Continua dopo foto e post)











“Che dedica inquietante”, ha scritto per esempio una ragazza, ma non è stata l’unica. “Ma proprio per niente, che cosa orribile con tanti femminicidi di lui perpetua l’immagine di marito padrone. La donna non è mai di proprietà” e “Tu sei roba mia? Anche no. Le donne non sono possesso degli uomini”. Immediata la reazione dei tanti fan di Totti pronti a difenderlo: “È una frase tipicamente romana, che è stata detta al primo appuntamento. Informatevi bene prima di criticare”.

