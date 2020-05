Alba Parietti non è così come l’abbiamo sempre vista: “Avevo paura di non piacervi…”. Foto

Alba Parietti in questa quarantena è più attiva che mai su Instagram. E sta utilizzando questa momentanea pausa dalla vita a cui era abituata per fare dei cambiamenti importanti e mostrarli poi al suo esercito di fan: farsi vedere per quella che è. Se qualche giorno fa la showgirl aveva stupito tutti scattandosi un selfie senza un filo di trucco e poi, di nuovo, lasciato a bocca aperta con un nuovo ma temporaneo look, ovvero parrucca corta e scura con tanto di frangia, ora una nuova “mossa”.

L’abbiamo sempre vista con una chioma lunghissima e fluente. Da sempre la Parietti ha abituato i telespettatori a questa sua immagine. Beh. adesso via tutto: via parrucche ed extension. La ‘vera’ Alba, come mostra una lunga serie di scatti in cui sotto motiva il suo “atto di coraggio”, non è così come la vediamo in tv. (Continua dopo la foto)

























“Atto di coraggio? O voglia di vivere più libera. Avevo pensato di dire che se le cose fossero migliorate, come piccolo ‘fioretto’ avrei avuto il coraggio di liberarmi di me stessa o, almeno, di dichiararvi che ci sono tante Albe”. Così esordisce Alba Parietti nella didascalia del lunghissimo post in cui si fa vedere con i suoi veri capelli. Già, a quanto pare la bella showgirl ha sempre, o almeno spesso, indossato parrucche e clip per capelli, nascondendo i suoi. (Continua dopo la foto)















Quindi la realtà è questa: la vera chioma di Alba Parietti è corta, sfilata e scura. “Adesso mi piaccio anche così, come sono – continua nel post – Avevo voglia di levare tutto, di vedere cosa era successo di Alba senza le pettinature da Vamp. E come gioco, come scommessa, via le clip che avevo da quando era cominciato il lockdown. Così mi sono sempre piaciuti ma avevo paura di non piacere a voi ma mi piace riuscire a guardarmi come sono. Mi piace voler piacere più a me stessa che agli altri”, (Continua dopo foto e post)











Diciamo che non c’è voluto molto tempo perché Alba Parietti capisse che la sua paura di non piacere era totalmente infondata. Dopo il suo sfogo ha ricevuto tantissimi complimenti: messaggi positivi sia per aver gettato la maschera che per questo suo look reale e sbarazzino. “Ecco, questa sono io, sono riuscita a farmi vedere senza trucco, poi anche senza extension. Chissà, forse riuscirò a togliere anche tutti i filtri, come ho già fatto da tempo con le cose che dico. A volte è più facile sapere chi si vuole essere che sapere come si vuole apparire”, è la conclusione del post.

