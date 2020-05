Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, continua la relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip ma, loro malgrado, a distanza. Non possono vivere la loro storia d’amore per via della quarantena e stanno soffrendo la lontananza. “La chiamo, ci stiamo sentendo tantissimo al telefono, messaggi – ha spiegato recentemente lui – Procede tutto a gonfie vele. C’è molto pepe. Scherziamo molto, è un aspetto molto bello del nostro rapporto. La birretta a Fregene mi auguro di andarla a prenderla prima o poi”.

“Avevamo già organizzato e programmato viaggi. Dobbiamo rimandare a data da destinarsi. Volevamo andare a Lisbona. Ognuno di noi ha il proprio passato. Noi partiamo da adesso. Non è un problema assolutamente. Sono pronto a vivermela. Non vediamo l’ora. Stiamo impazzendo”. Anche a Clizia Paolo “manca tantissimo”: “È frustrante, castrante, straziante non poterlo vivere. Ma è anche sognante”. (Continua dopo la foto)

























“Quest’attesa, questo sogno, questo desiderio sta rendendoci uniti, coesi e vogliosi di incontrarci. Mi verrebbe voglia di volare in mongolfiera, di andare in zattera per arrivare da lui. Io non vedo mai i problemi. Penso che a tutto ci sia una soluzione”, ha detto ancora la modella e influencer. Che nell’attesa di riabbracciare Ciavarro junior è sempre più attiva su Instagram. E bella. (Continua dopo la foto)















Dalla sua Sicilia, dove Clizia sta trascorrendo la quarantena, ecco uno scatto ‘piccante’. La ex di Francesco Sarcina dà spettacolo al sole: si gusta un piatto di spaghetti alle vongole sdraiata su un muretto a pancia in sotto e con un costume intero che mette in mostra il suo lato B tonico e rotondo ma scopre anche il seno. Nella foto successiva dà anche la ricetta della pasta, ma inutile dire che l’attenzione si è concentrata sul suo fisico, lato B e lato A. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Et voilà!! Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 30 Apr 2020 alle ore 6:18 PDT



“Et voilà”, scrive lei nella didascalia del post che la ritrae mentre pranza al sole. Sotto, inevitabile, pioggia di like e di commenti estasiati. “Mamma mia Top!”, “Sei la più bella!”, “Splendore”, “Ma quanto sei bella”, “Non ci sono parole”, scrivono tanti. Qualcuno fa pure un po’ di ironia: “Ma no c’hai una tavola per mangiare e du vestiti?”, “Eh sì esattamente quella è la posizione più comoda per pranzare… Sei splendida Cli”. Ma in tutto ciò, Paolo Ciavarro sarà geloso?

Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra sbarca su Instagram e lascia tutti di sasso