Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra sbarca su Instagram e lascia tutti di sasso

Tutti ormai conoscono Elettra Lamborghini. La cantante, star dei reality e di Instagram ed ereditiera ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo dove ha conquistato il pubblico con le sue esibizioni sulle note di “Musica e il resto scompare”. Sarà difficile dimenticare il suo twerking sul palco dell’Ariston. Ma attenzione: ora ha una rivale.

Altri non è che sua sorella Ginevra, decisamente molto meno conosciuta. Finora, però. Come lei anche Ginevra ha la passione per la musica e ora ha deciso di far sentire la sua voce su Instagram. Lei, classe 1994, è la penultima tra i fratelli e le sorelle di Elettra. Una famiglia molto numerosa: Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo hanno avuto anche Ferruccio, Lucrezia e Flaminia. Su Instagram Ginevra conta già più di 35mila follower ma il numero è destinato a crescere dopo le sue ultime performance. (Continua dopo la foto)

























Come tutti Ginevra condivide sul social la sua vita quotidiana. Tanti selfie, scatti in piscina o in momenti lavorativi, in costume o con t-shirt dei Nirvana ma soprattutto condivide la sua musica. Spesso è un videoselfie che la vede davanti a un microfono mentre rifà pezzi di Kaytranada, ma anche di Billie Eilish, IAMDDB, Alicia Keys e The XX ma posta anche cose sue. (Continua dopo la foto)















A fine marzo per esempio ha postato un pezzo scritto da lei “dopo che in tanti avete detto la vostra su questa situazione. Sono giorni un po’ più grigi, un po’ più freddi, così oggi mi sono ritrovata ad esserlo anche io. Ma la musica è come magica, sa tirare fuori i pensieri, così lascio qui le mie parole, almeno loro possono uscire tranquille”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Oggi sto bene #acapella#ninasimone#feelingood#vocals Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 28 Apr 2020 alle ore 8:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 23 Apr 2020 alle ore 3:04 PDT



Ma gli ultimi videoselfie sì che hanno conquistato tutti. L’ultimo la vede esibirsi in un pezzo davvero complicato, “Feeling Good” di Nina Simone, come scrive anche lei presentandolo ai suoi fan e la sua bravura ha lasciato moltissimi follower di sasso, tanto che molti si sono chiesti se quella fosse davvero la sua voce. Complimenti a pioggia per la sorellina di Elettra Lamborghini, che ora ha una rivale. Proprio in famiglia.

