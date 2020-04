“Mio marito si diverte così. Quando finisce la quarantenaaaaaaaaaa”, così Mara Venier ha commentato il video girato dal marito Nicola Carraro e pubblicato sulla sua pagina Instagram. Un siparietto davvero divertente della coppia ha mandato in visibilio i fan e ha ricevuto migliaia di like e commenti da parte dei fan della conduttrice di Domenica In.

Appare fra scope e palette sul terrazzo di casa mentre ha dichiarato guerra a formiche e uccelli. Un momento di relax “guastato” dal video di Nicola che la sorprende con addosso una maxi maglia seduta sul muretto del terrazzo. Per trascorrere il tempo, Nicola Carraro continua a filmarla di nascosto in casa e la conduttrice di Domenica In non si tira mai indietro. I siparietti tra i due sono sempre esilaranti e i follower della zia Mara non perdono occasione per commentare cosa succede in casa Venier-Carraro. (Continua a leggere dopo la foto)

























La conduttrice di Domenica In appare in tenuta da casa, coperta da un solo felpone, con le gambe nude e in mutande. Mara fa le pulizie della grande terrazza con vista mozzafiato su Roma con scopa e paletta per raccogliere l’immondezza. E qui Nicola accende la telecamera per riprendere la moglie all’opera. “Amore ma sei mezza nuda!”, dice Carraro a Mara che cerca di coprirsi con la felpa. “È pieno di formiche”, si lamenta Mara. “Le ca…te dei gabbiani sono molte meno, ma le formiche“. (Continua a leggere dopo la foto)















E Nicola ride: “Ca**te meno, formiche più, questa è la situazione oggi. Amore mio, mi fai molto ridere questa mattina“. E con tono ‘minaccioso’ Mara Venier rimprovera il marito: “Te la vuoi smettere? Te la vuoi finì?”. “Si la finisco, facci fare due risate, baci…”, conclude salutando la moglie. “Quando finisce ci risposiamo”, ha commentato il marito di Mara Venier in riferimento questo periodo di quarantena forzata che stiamo vivendo. (Continua a leggere dopo la foto)









“Anche la convivenza è pesante, ragazzi”, aveva detto invece Mara Venier in un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica ”Un giorno da pecora”. La conduttrice ha infatti ammesso che: “Ci sono due letture, quella di chi è lontano e quella di coloro che vivono insieme. Io non ne posso più, in generale. Pure la convivenza stretta, per chi non è abituato, alla lunga diventa pesante”.

