“Ci fai morire!”. Maddalena Corvaglia, anche la versione casalinga è super sexy. Lei lava così…

Sempre pazzesca Maddalena Corvaglia, che dopo le pulizie piccanti in pattini a rotelle (finite con una dolorosa caduta), ci tiene a immortalare per i propri fan sui social un altro momento intimo di questa quarantena da coronavirus. Subito pizzicata da Alberto Dandolo per Dagospia, l’ex velina bionda di Striscia la Notizia (in coppia con Elisabetta Canalis, le “veline” per eccellenza di Antonio Ricci) si cimenta nella pulizia della porta a vetri del balcone. Piccolo particolare: si è agghindata con molta auto-ironia come per una gran soirée, con tubino nero strizzatissimo che lascia molto poco all’immaginazione.

La Corvaglia, uno dei volti iconici del celebre Tg Satirico di Canale Cinque insieme ad Elisabetta Canalis, con la quale ha avuto una lunghissima relazione d’amicizia, andata però in frantumi da quanto si apprende dagli ultimi rumors, un argomento che, la moglie di Brian Perri evita di affrontare in ogni di intervista. L’ex velina bionda di ‘Striscia la Notizia’, nelle ultime ore ha pubblicato alcune stories in cui sensuale pulisce il pavimento con l’aspirapolvere. (Continua a leggere dopo la foto)

























Poi il brutale incidente, fan preoccupati per la showgirl. Le immagini diventano virali. La bella velina, poche ore fa ha pubblicato alcune stories sui social mentre è intenta a pulire il pavimento con l’aspirapolvere. Ciò che non è passato inosservato è l’outfit indossato, un seducente body nero super sgambato e attillato che mette in evidenza le sue forme mozzafiato, soprattutto le lunghe gambe e il suo lato B. (Continua a leggere dopo la foto)















Un outfit che ha risvegliato le fantasie degli utenti sui social, che sono letteralmente andati in delirio. Altro dettaglio l’utilizzo dei pattini, che si riveleranno essere una pessima idea per Maddalena Cornovaglia. Di punto in bianco accade l’irreparabile. (Continua a leggere dopo la foto)











La Showgirl scivola sui pattini cadendo rovinosamente a terra insieme alla sua pesantissima aspirapolvere. Fan in tensione per le condizioni della Cornovoglia, le quali di dimostrano subito essere non particolarmente gravi, riuscendo subito ad alzarsi. Alla fine non si è fatta niente!

