Anche Federica Pellegrini aspetta con ansia il 4 maggio. Ed esulta per il via libera agli allenamenti individuali degli sportivi professionisti annunciato dal Governo. Proprio pochi giorni fa la campionessa olimpica del nuoto che proprio pochi giorni fa in radio aveva lamentato che si parlasse della ripresa solo del calcio.

“In un pensiero di riapertura generale, lo sport deve essere considerato come un grande lavoro che serve alla nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, esistono anche tutti gli altri sport”, aveva spiegato a Tutti convocati su Radio 24. “La salute viene prima di tutto, ma se si ricomincia ad aprire, riapriamo almeno lo sport per i professionisti, per noi cambia tanto quando siamo fermi il pomeriggio del sabato e domenica e quando lo siamo per un mese e mezzo”. (Continua dopo la foto)

























Ora Federica Pellegrini si è detta entusiasta per il nuovo provvedimento e ha ringraziato il premier con un breve messaggio su Instagram: “Aspetta aspetta che comincio a scaldarmi bene, settimana prossima si ricomincia. Grazie Conte”, ha scritto. Super Fede si prepara a riprendere la preparazione per le qualificazioni ai Giochi di Tokyo, rimandati al 2021, e comincia da casa, a Verona, dove sta trascorrendo la quarantena con il suo adorabile bulldog Vanessa. (Continua dopo la foto)















Uno dei suoi ultimi scatti social ha lasciato i follower a bocca aperta. Chiaramente tutti sanno che ha un fisico “di marmo” ma nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram che la mostra saldamente aggrappata alla parete del suo terrazzo i muscoli scolpiti sono in primissimo piano: “Sto tentando di demolire il mio terrazzo”, è l’ironica didascalia lasciata dalla bella sportiva e ormai anche volto della tv. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🏋🏼🏋🏼 sto tentando di demolire il mio terrazzo 🏋🏼🏋🏼 #gymathome #lastweek Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 27 Apr 2020 alle ore 8:46 PDT



Pochi minuti e la foto dell’allenamento casalingo raccoglie like e commenti infiniti: “Mamma mia che muscoli!!! Grande Kikka, orgoglio italiano”, “Spalle ne abbiamo?”, “Beata te che sei dimagrita!”, “Per me riuscirai a demolirlo senza dubbi, che invidia ragazza!”, “Una bomba!”, “Ammazza fai paura”. E ancora: “Quando hai finito vieni a demolire anche il mio?”, “Non litigherei mai con te”.

Barbara D’Urso, la verità sulla sua vita privata finalmente viene a galla: parla lei. Più chiaro di così