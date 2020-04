Senza trucco, con brufoli e imperfezioni in bella vista: la figlia vip si mostra al naturale

Dopo le foto coi capelli rasati, quelle al naturale. Senza un filo di trucco a nascondere le imperfezioni della pelle. La figlia dei due famosissimi attori che su Instagram vanta un seguito pari a oltre 300mila follower, si è immortalata in versione acqua e sapone in un breve video in cui si mostra in primo piano con indosso un reggiseno color carne e un berretto rosso in testa.

Come detto, di recente la 26enne aveva approfittato della chiusura dei parrucchieri per cambiare look in modo drastico facendosi rasare i capelli a zero dal padre e già in quell’occasione aveva lasciato i fan senza parole. Soprattutto perché era identica a sua mamma che nel film Soldato Jane era totalmente rasata. Impressionante quanto Tallulah Willis, secondogenita di Demi Moore e il papà Bruce Will, la ricordasse. (Continua dopo la foto)

























La quarantena ha visto riunire nella stessa casa gli ex coniugi Bruce Willis, 65 anni e Demi Moore, 57, insieme alle tre figlie Tallulah, 26, Scout, 28, e Rumer, 31 e i loro compagni. La foto in cui indossano tutti lo stesso pigiama a righe bianche e verdi ha fatto presto il giro della rete, così come le immagini di Tallulah in versione ‘Soldato Jane’. (Continua dopo la foto)















E ora la seconda figlia delle due star di Hollywood ha deciso di mostrarsi al naturale. Come detto, nella clip condivisa su Instagram eccola mentre senza make up mostra dei brufoli rossi e infiammati sia sulle guance che sulla fronte. L’acne evidente non sarebbe altro che una conseguenza dello stress, come spiega lei stessa nella didascalia del post. (Continua dopo foto e post)











“Passare molto tempo da sola per me equivale a una massiccia comparsa di brufoli – scrive Tallulah Willis sotto al breve filmato che ha subito raccolto un’infinità di like e di commenti – Sono orgogliosa di usare i social per normalizzare questi problemi della pelle. Vi amo nel vostro aspetto rosso e infiammato. Per me sono una reazione al mio tentativo di provare a controllare l’incontrollabile”.

L’attrice ha perso 43 kg dopo la serie tv: praticamente un’altra