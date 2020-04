Serena Enardu, il figlio Tommaso è “tutto la mamma”: la nuova foto colpisce tutti

Serena Enardu ormai è lanciatissima, soprattutto sui social. Ex volto di Uomini e Donne, da quando ha partecipato a Temptation Island Vip è tornata alla ribalta e tenuto tutti col fiato sospeso per le sue vicende sentimentali con Pago. Dopo sette anni di fidanzamento la coppia si è rotta durante il docu reality condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi.

Serena sembrava molto determinata a chiudere la loro lunga storia ma dopo pochi mesi ha fatto un passo indietro. Ed è riuscita, non senza difficoltà, a riconquistare Pacifico Settembre che cercava di voltare pagina partecipando al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Un amore complicato, quello di Pago e Serena, finito e rinato davanti alle telecamere e che oggi sembra procedere finalmente a gonfie vele. (Continua dopo la foto)

























Pago e Serena Enardu sono entrambi genitori. Lui ha avuto un figlio dalla ex Miriana Trevisan, lei Tommaso da un uomo la cui identità è sempre rimasta avvolta nel mistero. Anche durante l’avventura al GF Vip Alfonso Signorini aveva tentato d’indagare sulla misteriosa figura paterna che l’ex tronista incontrò prima di Giovanni Conversano e Pago, ma niente da fare. Serena ha sempre tenuto la bocca cucita sulla questione. (Continua dopo la foto)















“Per me quella persona esiste e quindi non mi sento di proferire parola sul loro rapporto, pur essendo la madre. Non penso che Tommaso sia di mia proprietà”, aveva chiuso l’argomento in diretta. Poi, in un recente post, Serena ha spiegato di aver cresciuto il figlio da sola e che nonostante le difficoltà, ne è valsa la pena: “Eravamo e siamo ancora le persone più grate al destino per averci donato l’uno all’altra”, ha scritto la Enardu nella didascalia. (Continua dopo foto e post)











In questi giorni, in occasione del 15esimo compleanno del suo Tommy, Serena ha pubblicato diversi scatti e video. Anche quello in cui è venuto al mondo, il 27 aprile 2007. Gli auguri arrivati a pioggia, così come i complimenti: “Bellissimi”, “Siete stupendi”, si legge sotto allo scatto mamma e figlio con la torta. E ancora, vista l’impressionante somiglianza tra i due: “È la tua fotocopia”, “Uguale alla mamma, è proprio un Enardu!”, “Ti somiglia moltissimo”.

