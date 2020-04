“Ma dove vai, fai paura!”. Così conciato il volto della tv è veramente irriconoscibile

“Quando vuoi passare inosservato”. Esordisce così il vip e volto della tv nella didascalia del nuovo post in cui, effettivamente, è davvero irriconoscibile. E continua, con un pizzico di sana ironia: “Al supermercato sono sicuro perché indosso la mascherina e i guanti ma anche per la distanza di sicurezza… si allontanano tutti perché hanno paura”.

Paura, già. Anche perché sembra pronto per una guerra come non mancano di osservare tanti utenti tutto vestito di nero, con mascherina, occhiali da sole, cappello e guanti. I follower si sono sbizzarriti sotto alla foto in cui si immortala con questo look total black. “Ma dove vai conciato così? In guerra?”, gli ha scritto uno. E altri: “Sei entrato a far parte delle forze speciali”, “Non è che ti prendono per un rapinatore?”, “Fai un po’ paura”. (Continua dopo la foto)

























Non mancano però anche i commenti di chi lo apprezza, sempre e comunque: “Troppo forte”, “Effettivamente, che figo”, “Meraviglioso, mi viene da ridere”, “Grande” e “Sei splendido anche così”. L’avete riconosciuto? È Gianni Sperti, l’ex ballerino e opinionista storico di Uomini e Donne che proprio recentemente è tornato in tv per raccontare i corteggiamenti di Giovanna Abate e Gemma Galgani. (Continua dopo la foto)















Gianni Sperti è da sempre molto attivo su Instagram, dove lo segue un vero e proprio esercito di fan. La spalla storica di Tina Cipollari al dating show di Maria De Filippi ha un seguito pari a un milione di utenti e si tiene in contatto con loro con foto e video del suo quotidiano sempre apprezzatissimi. Gemma Galgani ha parlato di lui su Tv Sorrisi e Canzoni. (Continua dopo foto e post)











“Gianni è molto protettivo nei miei confronti e lo preferisco a quell’altra (Tina, ndr) che invece di fare l’opinionista fa la disturbatrice – ha raccontato la dama del trono over – Poi è molto avvezzo alla modernità e mi aiuta molto. Sto trovando il modo piano piano per scrivere più veloce al pc. Sentire il ticchettio della tastiera mi ricorda la macchina da scrivere che usavo da ragazzina”.

