Compleanno diverso, solo in famiglia, ma super romantico per Ilary Blasi. La conduttrice ha spento 39 candeline e già dalle prime ore del suo giorno speciale è stata inondata d’amore. Intanto, ovviamente, da parte del marito e papà di Cristian, 14 anni, Chanel 12, e Isabel, 4, e a cui è legato da quasi 20 anni. Francesco Totti ha dapprima pubblicato sul suo profilo una bellissima foto di coppia. “Auguri amore mio. Buon compleanno, Ti Amo”, ha scritto nella didascalia del post.

Parole semplici ma allo stesso tempo cariche di significato. La ex letterina di Passaparola e l'ex calciatore sono insieme da una vita e nulla ha scalfito la loro unione. Poi ha dedicato alla sua signora una serie di Storie con alcune delle fotografie più belle, alcune mai viste prima. Ilary da sola, Ilary con lui, llary in vacanza con i figli e in sottofondo alcuni dei versi più belli de 'il regalo mio più grande' di Tiziano Ferro.

























Ma non è finita qui perché anche in isolamento forzato il compleanno della sua Ilary andava festeggiato a dovere. Per i suoi 39 anni, compiuti martedì 28 aprile, l'ex capitano giallorosso ha fatto le cose in grande e per la moglie non ha badato a spese. Anche in quarantena, come mostra Ilary Blasi nelle tante Storie condivise su Instagram dove non mancano auguri speciali anche da parte degli amici.















Francesco Totti le ha fatto arrivare un mare di rose rosse sparse sul pavimento del salone di casa. Poi, sempre in quella stanza e poggiate sempre per terra, le ha fatto trovare ben 13 scatole di rose, una più grande a forma di cuore, le altre tonde e più piccole e la composizione è stata messa in modo da formare una scritta: "Tu sei roba mia".











Poi la cena di compleanno, rigorosamente a lume di candela. La coppia, tra le più amate e solide del mondo dello spettacolo, ha mangiato scampi crudi e altre golosità a base di pesce freschissimo e brindato con lo champagne. Ilary ha spento le candeline sulla torta, una mimosa, che è tra i suoi dolci preferiti, ma a tavola è arrivato pure un semifreddo al gelato. Anche Cristian e Chanel non hanno mancato di celebrare la loro bella mamma, che ha prontamente ricondiviso i loro auguri social e scritto “Ti amo”.

