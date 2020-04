“#ACasaDaBenedetta – Ravioli giapponesi. Come promesso ecco la mia ricetta dei ravioli gyoza. Li ho preparati con verza e carne di pollo perché non sono riuscita a trovare la carne di maiale, ma sono venuti lo stesso buonissimi! #BenedettaParodi#Ricette#BeneinCasa#Gyoza”, così la conduttrice Benedetta Parodi e ormai esperta di cucina ha mostrato il piatto dei suoi ravioli cinesi ai follower.

Ma la reazione di alcuni è stata inaspettata e assurda. La maggior parte dei seguaci della Parodi junior applaude la ricetta proposta e chiede informazioni su come poterla rifare a casa. Tantissimi commenti e i complimenti arrivati all'indirizzo della moglie del commentatore Fabio Caressa. Qualcuno chiede quanto tempo far sbollentare la verza; altri promettono di provare a rifarli per i figli e cosi via.

























Tra i commenti spicca quello di un utente che, a differenza di tutti gli altri, protesta a gran voce per la ricetta proposta. Il motivo è assurdo, tanto che molti follower della Parodi hanno risposto senza mezzi termini bollando l'uomo come 'ignorante'. A far saltare i nervi del follower di Benedetta Pardodi è stato proprio il piatto proposto dalla giornalista, conduttrice ed esperta di cucina.















"Ma per favore, in questo periodo il giapponese? VERGOGNA!", scrive l'utente. "Motivo?" chiede un altro utente in risposta. E la risposta è ancor più scioccante del primo commento: "I cinesi ci hanno attaccato il virus per vari motivi e io non li perdono". "Ma il cibo che c'entra? Poi si parla di cibo giapponese, mi sembra del tutto fuori luogo. Non capisco il suo ragionamento, mi scusi", si chiede qualcuno. "Spero che sia un fake perché non posso credere che esistano persone così stupide".









"E il cibo giapponese arriva dalla Cina? Poi anche se fosse, il problema qual è? Ci sono tanti problemi in questo momento a cui pensare, il tuo razzismo becero e schifoso è l'ultimo della lista", scrive una follower di Benedetta Parodi, a cui il protagonista della critica risponde un'altra volta in maniera piccata: "Tu sei razzista in questo commento verso gli Italiani. E schifosa lo sarai tu VERGOGNATI".

