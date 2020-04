Alopecia androgenetica e rimedi: la chirurgia non è solo donna

L’alopecia androgena ovvero la perdita di capelli nell’uomo è legata sia alla genetica che agli ormoni umani. È una perdita che si verifica per effetto di queste due componenti e su cui non si può intervenire in alcun modo farmacologicamente. Ciascuno dei follicoli piliferi è accettato come organo autonomo e va trattato singolarmente. L’unico sistema in grado di fare ciò è la chirurgia, ovvero

propriamente detto.

In generale quello che accade è che c’è una perdita di follicoli dalla fronte temporale negli uomini e questo provoca calvizie o perdita di capelli localizzata. I capelli sulla corona posteriore e sulla nuca non cadono mai e rimane così una zona molto densa, chiamata la corona di Ippocrate.

Esistono due tipi di follicoli piliferi nella genetica umana. I follicoli piliferi di tipo 1 sono quelli che tendono a cadere e si trovano sopra la fronte. Questo tipo di follicolo diminuisce con l’aumento del testosterone nel sangue e non ricresce più perché risulta danneggiato proprio il bulbo pilifero. Per questo motivo i farmaci e le lozioni somministrate per far crescere i capelli non saranno davvero efficaci, perché il bulbo è ormai usurato nella funzionalità. I capelli non possono crescere quando non c’è radice.

Il secondo tipo di follicolo pilifero non è influenzato dal livello di testosterone e questi capelli non cadono. E proprio questa tipologia sarà il target per il trapianto di capelli, poiché non ci sarà perdita dopo il trapianto di questi follicoli. Il successo del trapianto dipende infatti da questa struttura genetica.

























In conformità con il principio dell’operazione un sottile pezzo di tessuto con follicoli piliferi del secondo tipo viene prelevato dalla nuca, tra le due orecchie, e applicato laddove c’è calvizie o caduta, la posizione del pezzo di tessuto è coperta da una sutura estetica. Rimarrà una cicatrice fine con uno spessore di un filo. Questa traccia è nascosta dai capelli che crescono. I follicoli in questo pezzo di tessuto sono divisi in follicoli singoli, doppi o tripli, in condizioni sterili, avendo cura che i follicoli piliferi siano vivi.

Questo pezzo di tessuto diviso in un singolo follicolo si chiama “micro-trapianto” e quello diviso in doppio o triplo follicolo si chiama “mini-trapianto”. In questa fase del processo, la parte più importante è che il trapianto di capelli si effettui su bulbi vivi. Non ci sono sostanze artificiali, può essere espresso come lo spostamento del proprio follicolo pilifero. Per questo motivo, il trapianto di tessuto non provoca una reazione di rigetto come avviene con il proprio tessuto.

I due tipi di chirurgia

Esistono due tipi di interventi di trapianto di capelli sul mercato: “FUT” e “FUE”. Ce ne sono altri, con cellule staminali o altri, ma sono più sperimentali.

FUT (Follicular Unit Transplantation) designa il trapianto di unità follicolari ed è anche noto come “metodo strip“. È necessario rimuovere un pezzo di pelle, dividerlo in diversi gruppi di unità follicolari con un microscopio e trapiantarli nell’area target.

FUE (Follicular Unit Excision) designa l’escissione delle unità follicolari. Piuttosto che una striscia di tessuto, il FUE consiste in estrazione follicolare individuale in cui i follicoli vengono rimossi con un piccolo pinzone circolare di diametro inferiore a un millimetro.

FUE è più recente ma entrambi i tipi meritano di essere presi in considerazione.

I costi e la garanzia di qualità della clinica

Il costo dell’operazione è un buon modo per sapere se la clinica è affidabile o meno. I prezzi medi in Italia si aggirano tra 3500 e 8000 euro a seconda del numero di follicoli da trapiantare. Se sono inferiori bisogna stare attenti.

