Anche i vip piangono. In senso figurato, ovviamente. La situazione è quella che è per tutti e, dopo tutte queste settimane di reclusione, iniziamo a scalpitare un po’ tutti. Vogliamo uscire, vedere i nostri parenti, i nostri amici, farci una passeggiata, andare dall’estetista, dal parrucchiere e sentirci belle. Questa sensazione di claustrofobia non riguarda solo noi ma anche tutti gli altri. Anche i vip. Per esempio Giulia De Lellis.

Che sta accusando particolarmente questa situazione dal momento che vorrebbe uscire per "curarsi". In che senso? Dunque, la bella influencer, che da poco è tornata con il suo ex Andrea Damante, non ha mai nascosto il suo problema di acne: più volte ha mostrato i suoi segni ai follower, anche per far vedere a tutti che è una persona normale, con dei difetti. Mostrando i suoi segni dell'acne, Giulia De Lellis ha voluto dimostrare che non ci si deve vergognare dei propri difetti che, invece, vanno accettati.

























Anche di recente Giulia ha mostrato ai follower i segni dell'acne. L'influencer ha finito a dicembre scorso una cura per la pelle che le era stata consigliata dal suo dermatologo e ora ha mostrato il risultato della cura. In uno degli ultimi tutorial di make-up, in tanti hanno notato che il suo volto era perfettamente liscio e levigato. Tanti i complimenti dei suoi fan, così Giulia ha deciso di parlare apertamente.















La De Lellis ha detto che la sua pelle è migliorata ma che ancora non è perfetta come vorrebbe. E come sembrava nel video nel quale aveva la luce puntata in faccia che minimizzava il problema. "Continuo a essere paziente e positiva anche se a volte quando mi sveglio e vedo queste cicatrici mi viene un nervoso incredibile. Con il fatto che è tutto chiuso non ho potuto nemmeno fare il laser, non vedo l'ora di tornare alla normalità per sperimentare qualcosa di più potente" ha detto Giulia manifestando dunque la sua volontà di migliorare.









Visualizza questo post su Instagram fuori v’era il deserto e lei sfogliava margherite. Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 28 Apr 2020 alle ore 10:51 PDT



La De Lellis ha ancora delle cicatrici sulla faccia e vorrebbe fare qualcosa per curarsi e migliorare l’aspetto della sua pelle. Ha però voluto rassicurare i fan che hanno deciso di seguire le sue orme e fare lo stesso suo trattamento. Si tratta di un trattamento che dà fastidio, specie all’inizio visto che rende i segni ancora più rossi. Poi, con il tempo, le cose migliorano. Secondo la De Lellis nel 60% dei casi le cicatrici rimangono ma è possibile ricorrere a delle cure potenti come il laser per renderle praticamente invisibili.

Giulia De Lellis, ecco chi è la mamma. E la giovane influencer non ha dubbi: “Sei sempre bellissima”