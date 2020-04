Stefano De Martino va via da Milano e torna a Napoli. L’ex ballerino di Amici e conduttore di ”Made in Sud”, il programma comico in onda su Rai Due, ha lasciato la quarantena milanese per tornare a casa. È da solo, la moglie Belen Rodriguez e il figlio Santiago sono rimasti a casa ed è stato lo stesso Stefano a spiegare il motivo che lo ha spinto a tornare in Campania.

Stefano e Belen sono tornati insieme lo scorso anno dopo due anni di separazione. Lei ha avuto una storia importante con il motociclista Andrea Iannone (che poi si è fidanzato con Giulia De Lelli, in questi giorni tornata con il suo ex Andrea Damante) mentre De Martino non ha mai ufficializzato alcuna storia. Gli sono stati affibbiati alcuni flirt, come quello con Gilda Ambrosio, ma nessuno dei due ha mai confermato il rumor. Dopo due anni di addio, la coppia ha deciso di tornare insieme per il bene del figlio.

























E ormai sono una coppia rodata. I due abitano nel mega appartamento di Milano insieme a Santiago e in molte interviste hanno spiegato di vivere questo ritorno di fiamma con molta consapevolezza e maturità. L'allontanamento di Stefano, infatti, non ha niente a che vedere con il suo rapporto con la moglie, ma è una scelta dettata solo dal lavoro.Stefano De Martino passerà un bel po' di tempo lontano dalla moglie Belen Rodriguez e dal figlio Santiago, per cominciare a lavorare alla nuova edizione di Made in Sud.















"Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che stanno riguardando Stasera tutto è possibile siete tantissimi e siamo sempre felici di farvi compagnia", ha detto il conduttore di Made in Sud durante una Instagram Story. "A proposito di ridere – ha spiegato ancora Stefano De Martino – ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena".









“Tra qualche settimana comincerò a lavorare al programma. Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Io ho avuto la fortuna di passarla fino ad ora con la mia famiglia e, oggi più di ieri, mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli”, ha concluso l’ex ballerino di Amici.

