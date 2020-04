Clizia Incorvaia super sexy: si mostra su Instagram in costume da bagno e lascia tutti spiazzati. La bellezza della ex gieffina lascia senza parole. E i fan apprezzano. ““Esagerare ma con equilibrio “😉 scrive Clizia Incorvaia a didascalia della foto che la ritrae in costume da bagno mentre sta in equilibrio su dei tronchi. Un vero spettacolo della natura, Clizia, resa ancor più bella dal panorama siciliano che ha alle sue spalle. Bikini rosa, gambe lunghe e sottili, capelli biondi che le cadono morbidi sulle spalle: la Incorvaia è strepitosa.

E i fan restano a bocca aperta di fronte a quello spettacolo meraviglioso. "Esageratamente bella, è proprio il giusto commento… sì sì", scrive qualcuno sotto la foto. E ancora: "La mia queen come sempre perfetta", "Mi sono assentato per un po' ma stavolta non posso tacere: Clizia, sei la mia fase 3", si legge ancora tra i commenti.

























I commenti sono davvero tanti: "Che dire?!?!?! Sei una meraviglia… sembri rinata… l'amore ti fa bene", "Non si esagera mai se ciò che fai e ciò che senti e soprattutto è ciò che ti rende felice ❤️", "Che splendore", "Con te la natura è stata esageratamente generosa 😍😍💘". I fan hanno a dir poco gradito lo scatto di Clizia Incorvaia in bikini. "Meravigliosa come poche", commenta un altro.















"Ammazza Cli, sei pazzesca", "Esagerare pure in gnoccaggine", "Una dea", e tanti altri commenti di questo tenore. Non manca il commento di Paolo Ciavarro che mette un bel cuore azzurro sotto la foto della sua fidanzata. Già, perché i due stanno insieme anche se per ora non possono vedersi a causa dell'emergenza. A proposito della loro storia, nelle ultime ore è circolata una voce secondo la quale la Giorgi non sarebbe felice della relazione tra i due.









Visualizza questo post su Instagram "Esagerare ma con equilibrio "😉 Alberto Schön Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 27 Apr 2020 alle ore 11:30 PDT

A sganciare la bomba è l’influencer Deianira Marzano che ha scritto su Instagram: “Poco fa ho parlato con un amico che era presente nei camerini a una puntata di Live dove c’era la Giorgi…Una persona, in quella occasione, l’ha definita la suocera di Clizia…E a questo punto la Giorgi ha fatto un sorriso e ha detto che per il figlio si aspetta una favola perchè spererebbe di non vederlo con una donna con un figlio…”.

