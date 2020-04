Solo talenti a casa di Andrea Bocelli. Non solo il secondogenito del tenore nato dall’amore con la prima moglie Enrica Cenzatti, ha ereditato il suo favoloso patrimonio genetico artistico. Matteo Bocelli, classe 1997, è infatti già lanciato nella carriera musicale. Si è esibito sul palco del Festival di Sanremo e accompagna il padre in tour in giro per il mondo.

E se suo fratello maggiore Amos si dedica a tutt’altro visto che è un ingegnere aerospaziale, la piccola di casa, Virginia, ha invece già dimostrato di avere ‘stoffa’. È la terza figlia di Andrea, nata dal suo secondo matrimonio con Veronica Berti, ha appena 7 anni ma la sua propensione verso la musica è evidente ed è stato proprio papà a mostrarla a tutti. Già il 21 marzo scorso, giorno del suo compleanno, Bocelli le aveva dedicato un tenero post. (Continua dopo la foto)

























Poi, qualche giorno più tardi, ecco papà e figlia esibirsi insieme per la gioia del pubblico social di Andrea Bocelli, che nemmeno a dirlo è seguitissimo su Instagram. Ha condiviso un filmato in cui la piccola Virginia lo accompagna al piano in “Ich liebe dich” di Ludwig Van Beethoven. Un’esibizione straordinaria, considerando la giovane età dell’allieva e il fatto che, come scrive lo stesso Bocelli, prende lezioni di piano da poco tempo. (Continua dopo la foto)















Il filmato che naturalmente ha riscosso un successo incredibile e fatto il pieno di complimenti “è un modo per esprimere il nostro amore per voi e condividere un momento di ottimismo, speranza e positività”, scrive Bocelli nella didascalia del post. Come detto Virginia è la sua terzogenita. L’aveva presentata in un servizio pubblicato sul settimanale Chi e realizzato nella sua villa a Forte dei Marmi. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram . Happy birthday Virginia! Un post condiviso da Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial) in data: 21 Mar 2020 alle ore 2:29 PDT



“Siamo stati inondati di regali commoventi da tutto il mondo, anche semplici preghiere o portafortuna di tanti Paesi. Virginia avrà moltissimi bei ricordi, quando crescerà”, aveva raccontato Bocelli al settimanale diretto da Alfonso Signorini quando è nata la principessa di casa. Non solo talento per la musica. La bambina sembra avere anche attitudine per le lingue: è cresciuta bilingue, come raccontato da mamma Veronica a Panorama. Ed è “molto indipendente, socievole, e a me piace che sia così. Del resto a un mese già viaggiava, è venuta spesso ad Haiti con me per la fondazione. Ho meno tempo da dedicarle, ma mi auguro che sia di qualità”, ha invece spiegato il papà.

