Dopo settimane di stop Uomini e Donne è tornato in tv ma in una versione del tutto rinnovata. Solo due, infatti, le protagoniste: Giovanna Abate per il trono classico e Gemma Galgani per il trono over. Entrambe continuano la ricerca del vero amore ma nel rispetto delle regole imposte per via dell’emergenza sanitaria, dunque virtualmente.

Ci sono anche gli immancabili opinionisti del dating show, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non fanno mancare i loro commenti e frecciatine al vetriolo anche se a distanza. Certo, ci vorrà del tempo prima che la seguitissima trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 possa tornare alla sua classica versione coi parterre maschile e femminile ma nel frattempo le dame e i cavalieri ‘parcheggiati’ continuano a far parlare di loro grazie ai social. (Continua dopo la foto)

























Tra questi Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi del trono over. Più volte ripreso in puntata tanto da Gianni Sperti quanto da Maria De Filippi per i suoi atteggiamenti e per le voci che circolano di continuo su di lui, a inizio quarantena il napoletano ha confessato di sentire molto la mancanza di sua figlia. Ma ora si torna a parlare di lui per una segnalazione. (Continua dopo la foto)















Arriva dal sito Il Vicolo delle News: Armando Incarnato starebbe trascorrendo questa quarantena in compagnia di Jeanette. Proprio quella Jeanette che era intervenuta anche in studio per assicurare a tutti che con il cavaliere non c’era alcun ritorno di fiamma. Pur premettendo che non c’è alcuna conferma o smentita, il sito segnala che confrontando le varie Storie Instagram si nota che dalla somiglianza di attrezzi per fare ginnastica, ombrellone e tavolino da aperitivo pare proprio che i due stiano insieme. (Continua dopo le foto)











Il pubblico di UeD era rimasto a una frequentazione da amici tra Armando e Jeanette. Dopo la fine della loro storia, infatti, i due sono rimasti in contatto e lui ha anche confidato di aver intestato a lei il suo negozio di parrucchiere. Ora questa segnalazione che ribalta tutto, suffragata dal fatto che quelle Storie che dimostrerebbero la presenza di Jeanette a casa di Incarnato sono poi state rimosse. Perché? Non resta che attendere sviluppi o dichiarazioni in merito da parte del volto del trono over.

