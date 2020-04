Anna Tatangelo, di nuovo single e sempre più bella e provocante su Instagram. Solo qualche giorno fa il settimanale Nuovo ha lanciato una bomba di gossip: ha svelato il retroscena sulla separazione tra la cantante di Sora e Gigi D’Alessio. L’addio è arrivato a inizio marzo scorso dopo mesi di voci di distacco totale tra i due come trapelava anche dai rispettivi social e dopo aver superato una crisi nel 2017 con un comunicato congiunto.

Ma nessuno dei due si era aperto sulle ragioni. Sono sempre stati entrambi riservatissimi sul loro privato e sulla separazione Anna si era limitata a dire che “sono cose succedono a molte coppie”. Poi è arrivata l’indiscrezione di Nuovo: “Il cantante non la voleva sposare in chiesa”. Sarebbe stata questa la ragione che avrebbe spinto la Tatangelo a lasciare D’Alessio. (Continua dopo la foto)

























Anna Tatangelo è molto credente e desiderava sposarsi davanti a Dio, ma Gigi D’Alessio doveva ancora annullare il precedente matrimonio con Carmela Barbato. “Essendo cattolica, è naturale che lei desideri il matrimonio”, si legge ancora tra le pagine di Nuovo. Uscito questo retroscena, però, e come era prevedibile, né Gigi né Anna hanno rilasciato alcun commento. (Continua dopo la foto)















Su Instagram, invece, Anna Tatangelo si esprime eccome. È tornata a vivere con il figlio Andrea D’Alessio nella seconda casa romana della famiglia e mentre molti progetti lavorativi bollono in pentola, nel frattempo incanta tutti con la sua bellezza mozzafiato. L’ultima foto la commenta con questa didascalia: “È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole ☀️🌸 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Apr 2020 alle ore 7:50 PDT



Chioma semi bagnata, sguardo socchiuso, shorts cortissimi e top incrociato e scollatissimo per la gioia di tutti i suoi ammiratori. Anna Tatangelo così al sole, sul balcone è una visione per tutti. Elisabetta Gregoraci le scrive subito “Bellissima sei” e al suo commento seguono tanti, tantissimi altri: “Sei il top Annarè”, “Tesoro attenta che ti viene la cervicale!”, “Che favola, mamma mia”, “Intrigantissima!!!”, “Fai bene agli occhi Anna”, “Che puledra”, “Che dire il sole a confronto non è nulla”.

“Delusa e arrabbiata”. Ida Platano, lo sfogo sui social non ammette repliche: per lei non è un buon momento. E ha ragione