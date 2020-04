Si dice che Andrea Iannone abbia già ritrovato il sorriso accanto a un’altra donna dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. Mentre quest’ultima ha già confermato il ritorno di fiamma con Andrea Damante, il gossip si è concentrato sul pilota di MotoGp che dopo un primo periodo di isolamento trascorso insieme alla famiglia in Abruzzo ha fatto rientro nella sua abitazione di Lugano.

Ma non sarebbe solo. Stando alle ultime indiscrezioni, il motociclista starebbe con Cristina Buccino, la sexy modella ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi. A riportare la news gossippara sul centauro di Vasto, fermato per doping dalla federazione motociclistica e fermo ai box per ancora molti mesi, è stato il sito Very Inutil People, che ha individuato tre indizi, sostenendo che ci siano pochi dubbi sul fatto che l'influencer e il motociclista stiano trascorrendo del tempo assieme.

























Già nata una love story? Presto per dirlo, ma di sicuro gli esperti del settore continuano a indagare. Andrea Iannone invece continua a condividere sui social momenti di vita quotidiana ma apparendo in totale solitudine. L'ultimo suo post social, però, ha sollevato non poche critiche e, come riporta Il Giornale, in sua difesa ha deciso di intervenire l'amico Emis Killa.















Il motociclista ha pubblicato sul suo Instagram una serie di scatti che lo mostrano sul tetto di una Mercedes mentre fotografa il paesaggio. "Imparando ad apprezzare le cose semplici" è la didascalia del post che però gli si è ritorta contro. Il suo intento era quello di far comprendere come le bellezze della vita fossero la natura e ciò che ci circonda ma al popolo della rete non è andata giù quella riflessione fatta da un'auto costosissima.









Visualizza questo post su Instagram Learning to appreciate the simple things 🙏🏼 – #maniac #ai29 Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone) in data: 26 Apr 2020 alle ore 11:56 PDT



“Amare le cose semplici significa non farti fotografare con un auto da migliaia di euro”, “Magari non la frase più azzeccata se sei seduto su quel mezzo lì”, gli hanno fatto notare alcuni. E poi: “Però magari metti in risalto il paesaggio…non il Classe G AMG”, Quell’auto costa dai 100mila ai quasi 200mila euro e, secondo molti, non apparterrebbe a quelle cose così semplici che lui ha menzionato nel suo post. Ma se Iannone non ha risposto alla polemica, ci ha pensato Emis Killa: “La didascalia fa riferimento al paesaggio – ha commentato il rapper – Ha scritto che apprezza le piccole cose, non che schifa le altre. Frustrati, invidiosi e ipocriti. Vi meritate la vita che fate”.

