Elettra Lamborghini ha quasi 6 milioni di follower su Instagram e anche durante questa quarantena non li ha mai lasciati soli. Quasi mai: qualche settimana fa la cantante ed ereditiera che è prossima alle nozze con il suo Afrojack si è presa una breve pausa perché troppo impegnata con il suo nuovo hobby, ovvero le costruzioni con i Lego come ha fatto sapere lei stessa giustificando l’assenza di circa 48 ore dai social.

Ma in generale ha mostrato su Instagram la sua casa, le sue sessioni di allenamento e i rituali di bellezza. Si è detta preoccupata per i continui attacchi di fame strappando una risata ai follower e si è fatta vedere anche durante una serata romantica nella sua stanza cinema. Sempre con il sorriso e l’atteggiamento positivo che la contraddistinguono, Elettra ha registrato un’infinità di Storie in questi giorni per provare a portare anche un po’ di allegria in questo momento delicato. (Continua dopo la foto)

























Elettra Lamborghini è genuina, a tratti comica e senza peli sulla lingua. Anche per questo i fan la adorano. Non ha certo paura di urlare al mondo la sua preoccupazione per le abbuffate e di essere ingrassata al punto da pubblicare foto vecchie in cui si vede sexy perché si sente a disagio con il suo nuovo aspetto. Difficile da credere, ma così dice lei. (Continua dopo la foto)















Non le manca certo l’autoironia e lo dimostra anche nell’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram che come sempre raccoglie applausi e risate a non finire. La clip si si apre con il suo famoso lato b maculato ma, al contrario di quello che si possa pensare, nessun twerk in programma. Pochi attimi dopo eccola girarsi e mostrare una parrucca scura sotto al body, alludendo alla situazione femminile durante la chiusura forzata dei centri estetici. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Quarantine day 50 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🤣 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:12 PDT



Nemmeno a dirlo, il video ha conquistato il suo pubblico social, che l’ha riempita di like e di complimenti e commenti divertenti. Come “Grande Elettra Lamborghini, pelo o no siamo belle comunque!”, “Ti prego adottami”, “Prima del video, valore della parrucca 50 euro… valore attuale inestimabile”, “Musica e il rasoio scompare!”, “Ma Afrojack non penso sia molto contento… anche se donna barbuta, sempre piaciuta”. Ma ci sono anche quelli che puntano il dito sul presunto aumento di peso della ‘twerking queen’ per eccellenza’: “Certo che stai mangiando parecchio questi giorni Elettra!”, “Ne ha mangiate di polpette ‘sto periodo, vero?” e “Ma come, io fatico per diventare come te e tu diventi chiatta?!”.

